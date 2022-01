Florin Vasilică și-a JIGNIT mama pe Internet. Ce au de împărțit cei doi: Nu există pe lumea asta mamă ca tine!

Interpretul de muzică populară Florin Vasilică a lansat un atac fără precedent la adresa propriei mame.

După moartea lui Liviu Vasilică, ce a avut loc în urmă cu 17 ani, relațiile dintre fiul acestuia, Florin Vasilică și văduva regretatului artist s-au răcit tot mai mult, iar conflictele dintre ei au degenerat.

Astfel, mama și fiul au de împărțit drepturile de autor ale lui Liviu Vasilică, acesta fiind motivul scandalului dintre ei.

În tot acest război, Florin Vasilică a publicat pe pagina de Facebook mai multe mesaje dure la adresa celei care i-a dat viață și susține că mama lui i-ar fi cerut cheile de la casa lui, lucru ce l-a deranjat cumplit. Prin comparație, artistul spune că el nu are cheia de la casa părintească, și asta numai din vina mamei sale.

"Deci, nesimțita de maica-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am ... Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!", a fost mesajul pe care i l-a transmis Florin Vasilică mamei sale, potrivit Antena Stars.

Ulterior, Interpretul de muzică populară și-a șters postarea de pe rețelele de socializare, după ce și-o fi dat seama că nu este ceva ce ar trebui să spună în mod public.

Ce boală are Florin Vasilică

Florin Vasilică a fost nevoit să suporte o intervenție neașteptată în anul 2020, mărturisind atunci că are o hernie de disc.

"Am fost nevoit să fac testul de COVID-19 pentru a putea fi internat. Sufer de mai mulți ani de două hernii cervicale, hernii de disc, pe care am reușit să le țin până acest moment pe care am reușit să le țin în frâu cu mai multe tratamente, unele mi-au făcut mai mult rău decât bine", a declarat Florin Vasilică la Antena Stars la acea vreme.

"A trebuit să apelez la medici pentru o intervenție minim invazivă. Este vorba de disceptomie cu discogel. (…) Acum sunt foarte bine, după operație la o oră și ceva am fost externat. Efectele se vor vedea în aproximativ 4 săptămâni, dar deja de ieri până astăzi mă simt mai bine", a completat el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News