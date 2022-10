Florin Răduţă, câştigător X Factor, a învins cancerul: Ştiam că şansele sunt mici

”A fost o perioadă foarte grea din viața mea, a fost extraordinar de greu să mă gestionez psihic și emoțional. Am fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar acum un an și jumătate am făcut și un preinfarct. A fost destul de complicat și am fost nevoit să mă detașez de absolut orice. Inclusiv de muzică. Stresul și presiunea și-au spus cuvântul în ultimii ani. Dar în special am fost eu. Pentru că atunci când afli o asemenea veste trebuie să te refocusezi, să te centrezi, să afli de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Nu am avut grijă de mine în timpul acesta și probabil stresul și-a spus cuvântul. Dar important este că a fost acolo Dumnezeu. Asta este cel mai important.

Știam că, fiind un diagnostic atât de grav, șansele sunt mici. Am aflat acum doi ani, prin luna mai, au urmat trei luni de zile în care am urmat atât terapie cât și hipnoză. Am avut un stil de viață sănătos iar tumora s-a absorbit în trei luni de zile. Și când am fost la următoarea endoscopie, doctorul a spus că nu mai există nici ulcer și nici urmă de tumoră. Ca și cum este totul nou", a declarat Florin Răduţă, conform Antena3.ro.

Ce obsesii are Florin Răduță, câștigătorul X Factor 2015!

“Tot ceea ce am făcut de la câștigarea concursului a fost să mă ocup neîncetat de cariera mea, din toate punctele de vedere: management, căutarea pieselor și realizarea proiectelor până la cele mai mici detalii, bugete, promovare, band, concerte s.a. Absolut totul fusese realizat de mine, fără niciun ajutor.

VEZI ŞI X Factor 2021. Surpriză uriașă pe scenă. Delia s-a ridicat și a FUGIT din platou: Probabil am impresionat-o

Toată lumea încerca să schimbe ceea ce sunt. Mergeam în studiouri pentru căutarea pieselor și mi se cerea să cânt ca Smiley, ca Randy, etc pentru a vinde și pentru a face "hit-uri". În încercarea de a avea succes și a oferi doar ceea ce se cerea, mă îndepărtasem foarte mult de ceea ce sunt cu adevărat și ceea ce trebuia să fac! Așa că a trebuit să mă retrag pentru o perioadă! Sunt un om destul de sincer și oamenii cunosc asta: Nu mai îmi doream să fac asta! Așa că m-am oprit”, povestea artistul în 2018.

CITEŞTE AICI MAI MULTE

X Factor 2021. ”Adi nu va putea fi înlocuit niciodată, dar trebuie să continuăm!”

„Adi nu va putea fi înlocuit niciodată, dar trebuie să continuăm. Sper să învățăm ceva din experiența asta, pe unii ne-a lovit mai tare decât pe alții, dar sper să reînvățăm să iubim și să trăim”, a declarat solistul Cargo, Adrian Igrișan.

Fondatorul trupei, Adi Bărar, a murit în luna februarie 2021 după ce a fost infectat cu COVID-19. Adi Bărar a fost internat în spital în 25 februarie, iar foștii săi colegi de trupă scriau pe pagina oficială de Facebook că starea lui este mai fragilă decât și-ar fi putu închipui.

CITEŞTE ŞI X Factor 2021. Doi concurenți, luați la MIȘTO. Schimb de REPLICI între jurați: Sunteți ca două CURCI pe capul meu

În memoria sa, trupa Cargo și Bikers for Humanity au susținut un moment emoționant pe scena X Factor.

CITEŞTE ŞI ȚEAPĂ la XFactor. Florin Salam n-a mai apărut! Bănică s-a ENERVAT: Nu e CORECT. Sunt UIMIT, am un gust AMAR

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News