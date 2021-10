Noi concurenți de excepție urcă acum pe scena X Factor! Rămâi pe DC NEWS pentru a vedea LIVE tot ce se întâmplă în ediția din această seară.

UPDATE 2: Oma Jali a interpretat piesa Shy Guy, de Diana King și a oferit un show total la masa juriului.

Oma Jali are 34 de ani, s-a născut în Franța, dar familia ei este din Camerun. Tânăra este plină de viață, e pasionată de muzică și este mamă a doi copii minunați.

"Am două zile fericite în viața mea. Prima e cea în care s-au născut copii mei, am unul de 9 a și unul de 7 ani. Cea de-a doua este ziua în care am decis să devin cântăreață, cântăreață profesionistă. Cânt la evenimente private și în locuri de genul ăsta. Pot cânta rock, reggae, soul, funk, orice", a povestit ea înainte de a urca pe scenă.

Ștefan Bănică: Ai venit așa ca o locomotivă. Ai luat toată scena, nu ți-a ajuns, ai venit și aici. Muștumesc, Doamne cine l-a fabricat, că e bun și ține (n.r pupitrul juriului). Ai luat publicul, ai luat tot. Oma… Oh my God!

Florin Ristei: Ce am văzut în seara asta este un exemplu de bucurie de a trai. Oamenii de culoare au ceva ce noi nu deținem, această trăire când cântați pe care o transmiteți și nu vă puneți frână.

Delia: Atât de rău îmi pare că nu cred că se va nimeri să ajungi la mine, cumva, în viața asta.

Loredana: Ești fantastică! Ai viață, ai voce, ai sclipire în ochi, ai un zâmbet extraordinar. Ești incredibilă, avem nevoie de așa ceva aici la X Factor România și își mulțumesc tare mult că ai venit de la Paris să ne împărtășești talentul tău și vocea ta și look-ul tău și toată această putere. Ești o femeie extraordinar de puternică

Cuvintele juraților au făcut-o pe Oma Jali să plângă, iar concurenta a primit patru de DA și merge direct în echipa Loredanei.

UPDATE 1: For Rings au fost primele care au urcat pe scena X Factor, vineri seara. Cele patru fete formează un grup mult așteptat pentru echipa Deliei.

"Profesoara noastră de canto a decis să ne unească", au spus fetele.

"La Ștefan Bănică cel mai mult îmi place de băiatul lui. E drăguț", a spus una dintre ele.

Venite din Republica Moldova, cele patru fete i-au speriat pe jurați, iar Delia s-a ridicat de la masa juriului și a ieșit din platou.

Ștefan Bănică: De ce credeți că a fugit Delia?

For Rings: Probabil că am impresionat-o!

Ștefan Bănică: Problema voastră e vocea... răspunsul meu e NU.

Fetele au primit 3 de NU și un DA din partea Loredanei, care a vrut să le încurajeze.

După o absență de aproape trei ani de pe scenă, Florin Iordache, fostul membru al trupei Krypron, și-a făcut curaj să cânte din nou în fața unei audiențe mari. În calitate de concurent, acesta e nerăbdător să afle ce spun jurații despre prestația sa.

”Sunt emoționat, se spune că e ca mersul pe bicicletă și pentru mine nu ar fi bine, ultima dată când m-am urcat pe una am reușit se merg doar 200 de metri înainte să cad. Am avut experiențe foarte frumoase cu Krypton, mai ales că am cântat prin toată țara. Am trecut prin multe împreună și nu e tocmai ușor cu două personalități puternice într-o trupă”, glumește Florin, căruia i-a lipsit energia din concerte.

Ce vor spune Delia, Loredana, Florin Ristei și Ștefan Bănică despre prestația lui Florin Iordache și dacă acesta va obține cale liberă către Bootcamp, cei de acasă pot afla diseară, de la 20.30, la Antena 1, într-o nouă ediție X Factor, potrivit a1.ro.

