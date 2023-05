Florin Manole (PSD) spune că primarul Clotilde Armand face legea în Primăria Sectorului 1: A dat la o parte amendamentele care nu-i plăceau. Nu vorbește nici cu toți din USR / video

Întrebat dacă primarul Sectorului 1 discută cu consilierii de la alte partide, precum PNL sau PSD, acesta a oferit un răspuns suprinzător.

„Doamna Armand nu discută nici cu toți consilierii USR. Doar cu unii dintre ei. Există un grup de preferați și un grup de mai puțin preferați. De fapt există un grup de useriști fideli și un grup de plusiști nu foarte fideli. Ei, totuși, se exprimă la vot ca un bloc, dar în realitate nimeni din consiliu nu contează, nici măcar în limitele legii, adică acolo unde consiliul are competențe.

Tema bugetului Sectorului 1, bugetului pe anul acesta, este cea mai stridentă. Consiliul a votat într-un fel, doamna Armand s-a uitat pe rezultat, pentru că nu a fost în ședința de consiliu la vot, a dat la o parte amendamentele care nu-i plăceau, după bunul plac. V-am zis, citiți întotdeauna acțiunile lui Clotilde Armand cu asta în minte: „L'État, c'est moi” („Statul sunt eu”).

Numai un suveran feudal putea să zică „Asta nu-mi convine, dați-o la o parte!” În România avem niște legi. Am făcut plângere la parchet pentru asta, s-au falsificat actele, există probe în sensul că votul consiliului a fost transmis online, e public. Nu a fost un conclav secret care a votat și nu poate nimeni proba ce s-a întâmplat acolo. Ședința de consiliu e pe site-ul primăriei și doamna Armand zice nu pentru că pesediștii și peneliștii au pus prea mulți bani pentru CET Grivița și pentru compania de investiții a sectorului care au în Adunarea Generală a Acționarilor consilieri locali care sunt de la PSD și PNL.

Este o minciună atât de mare. Nici PSD, nici PNL nu au făcut niciun amendament prin care să crească cu un singur leu banii alocați deja în buget pe subiectele astea. Nici un singur leu. Acolo erau, cred, 116 milioane de lei prevăzuți, 116 au rămas și după votul consiliului. Deci noi nu am pus niciun leu și Armand zice „PSD și PNL și-au pus bani la partid”, de parcă CET Grivița consumă gaze distribuite de PSD, nu de o companie de gaze. Noi am pus bani la școli, la spitale, am pus bani la termoficare și doamna Armand a zis: „Nu!”.", a spus Florin Manole.

