Cîțu și Barna merg la "Dineu cu proști" de la TNB, în prima zi de relaxare

În prima zi de relaxarea a măsurilor de protecție anti-COVID-19, premierul Florin Cițu a anunțat pe pagina sa de Facebook, că a fost "la o plimbare la prima oră până la cafea și a fost wow" și a amintit totodată că pe 1 iunie urmează o nouă serie de relaxări a măsurilor de limitare a răspândirii coronavirusului.

În această seară, atât premierul Florin Cîțu, cât și vice-premierul Dan Barna, vor participa la proiectul-pilot al TNB, la care care vor intra în sala de spectacol doar persoane vaccinate.

Florin Cîțu, primele declarații de la TNB

Mai mult, ajuns la Teatrul Național București, Florin Cîțu a făcut primele declarații, înaintea vizionării spectacolului care face parte din suita de evenimente-pilot organizate de Ministerul Culturii.

"Vreau să le mulțumesc românilor pentru că împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, împreună am purtat distanțarea socială. Vreau să le mulțumesc că au înțeles că avem o campanie de vaccinare care continuă și azi avem un număr record de persoane vaccinare, 120.000 de persoane. Campania continuă!

În această seară sunt foarte fericit să fiu la acest spectacol, eveniment-pilot, dar știți foarte bine că de la 1 iunie vom da drumul la mai multe eenimente, cu anumite reglementări. Începând de azi e primul pas și România e prima țară care face acest pas, pentru că românii au înțeles", a declarat Florin Cîțu.

Acesta este al doilea eveniment - pilot, primul având loc vineri seară, la Opera Naţională, când în public s-au aflat vicepremierul Dan Barna, ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu şi prefectul Capitalei Alin Stoica.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat vineri organizarea şi desfăşurarea a patru evenimente pilot în domeniul cultural, în limita a maximum 70 % din capacitatea spaţiului.

Cele 4 evenimente test/pilot sunt următoarele:

„1. 14 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Libera Musica, eveniment organizat la interior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spaţiului, Organizator: Opera Naţională Bucureşti

2. 15 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Dineu cu Proşti, eveniment organizat la interior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spaţiului, Organizator: Teatrul Naţional Bucureşti

3. 15 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Faust, eveniment organizat la interior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spaţiului, Organizator: Opera Naţională Română Cluj-Napoca

4. 16 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, Libera Musica, eveniment organizat la exterior, cu participarea a maxim 70 % din capacitatea spaţiului, Organizator: Opera Naţională Bucureşti. Menţionăm că în eventualitatea unor condiţii meteorologie nefavorabile, evenimentul va fi reprogramat pe data de 22 sau 23 mai 2021”, conform anexei CNSU.