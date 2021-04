Florin Cîțu explică de ce l-a demis pe Vlad Voiculescu: Cred cu tărie în această coaliție de guvernare

"De un an de zile, România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Această luptă a întins la maximum resursele statului, în special în sistemul de sănătate, dar şi în economie. Ca să avem succes, mereu am spus că e nevoie de încredere în instituţiile statului, care administrează această perioadă dificilă. În acest context şi pentru a mă asigura că încrederea rămâne, am decis să fac o modificare la vârful ministerului Sănătăţii.

Îi asigur pe români că eu cred cu tărie în această coaliţie de guvernare, pentru că s-a constituit în urma votului românilor, în jurul unor valori, idei, şi nu în jurul unor persoane", a declarat Florin Cîţu.