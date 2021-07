Florin Cîţu confirmă revocarea lui Nazare. "Nu a vrut să demisioneze. Am trimis cererea de revocare la Cotroceni"

"Am avut o discuţie în coaliţia de guvernare marţi seară, i-am cerut ministrului de Finanţe Alexandru Nazare să demisioneze. Acesta m-a informat că nu doreşte să demisioneze şi doreşte să fie revocat. Azi, după încă o discuţie cu membrii coaliţiei la prima oră, am trimis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare. Am trimis şi cererea de numire a unui interimar, în persoana mea. Precizez că a avut ocazia să demisioneze, a preferat să fie revocat. Toţi liderii coaliţiei au fost informaţi de marţi după-amiază. Am făcut evaluare la şase luni de zile, dar pe scurt cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanţelor", a declarat Florin Cîţu.

Alina Gorghiu şi Ludovic Orban au spus că nu ştiu nimic

”Nu am fost anunțat de revocarea ministrului Finanțelor” a spus Ludovic Orban. ”Niciun fel de remaniere nu se va face fără o discuție cu liderii coaliției” a declarat și Alina Gorghiu.

Ulterior, întrebat care este miza revocării, Florin Cîţu a spus că "în cursul zilei de marţi am informat toţi liderii coaliţiei că intenţionez să cer demisia ministrului Nazare. Azi dimineaţă am informat toţi liderii coaliţiei că îl voi revoca, plecând de la refuzul acestuia de a demisiona. Decizia am luat-o după o analiză la şase luni. Avem proiecte întârziate la Ministerul Finanţelor, proiecte importante pentru atragerea de fonduri europene şi reforme fiscale. Eu sunt propunerea de interimar şi mă voi asigura că toate proiectele întârziate vor fi repornite. Miza revocării este o guvernare bună, eliminarea evaziunii fiscale şi atragerea de fonduri europene".

Elena Cristian a analizat posibilele motive

”Primul motiv a fost reorganizarea Ministerului Finanțelor. Premierul ar fi fost nemulțumit și chiar s-ar fi plâns că ministrul Nazare îi schimbă oamenii, deși scopul reorganizării era reînființarea Direcției Juridice. Era știut faptul că Ministerul de Finanțe funcționa fără această direcție, ceea ce era mai mult decât anormal.

În al doilea rând, un alt aspect ce a generat conflictul a fost Planul Național de Redresare și Reziliență, unde experiența și cunoștințele ministrului de Finanțe n-au fost luate în calcul. Este o premieră regretabilă în Uniunea Europeană ca ministrul Finanțelor să nu fie implicat aproape deloc în construirea PNRR, chiar dacă a participat la toate întâlnirile pe această temă la Bruxelles. De altfel, România este singura țară din UE unde PNRR-ul nu a fost aprobat în Guvern.

Al treilea motiv al conflictului a constat în documentul ținut la secret de Cîțu-Ghinea, acel document pe care l-au dus la Bruxelles și în care promiteau înghețare de venituri, creșteri de taxe, etc. Ministrul Nazare l-a pus în discuție în Guvern și-n partid, la ședința coaliției. Ar fi fost discuții aprinse și tot ce implica Ministerul Finanțelor a fost respins de Alexandru Nazare.

Cireașa de pe tort a fost Fondul de Rezervă al Guvernului. Premierul ar fi cerut ca aproape toată suma din acest fond să meargă la anumiți primari liberali, pe fondul alegerilor din PNL, fapt refuzat de ministrul Finanțelor. Decizia premierului ar fi lăsat Fondul fără resurse în situații critice, precum o eventuală calamitate, în lipsa unei rectificări bugetare.

Pe lângă aceste aspecte, Alexandru Nazare nu a avut nicio ieșire în care să vorbească despre evoluția fabuloasă a economiei, fiind în opoziție cu optimismul greu de temperat al lui Florin Cîțu... greu de temperat și neancorat în realitatea din teren.” sunt informațiile de culise obținute de Elena Cristian, redactor-șef DCBusiness, care ar duce, într-un final, la remanierea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.