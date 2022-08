Fiul Mihaelei Rădulescu, Ayan, e major. Ce mesaj a primit de la mama sa

Mihaela Rădulescu și-a surprins fanii cu o imagine cu Ayan de când era foarte mic. „18♥️ Partea mea preferată din această viață pe Pământ. Nu am suficiente cuvinte pentru a formula cea mai bună propoziție pentru ceea ce simt cu adevărat. O, băiete…, ești BĂRBAT acum. #capitol nou”, a scris pe Instagram Mihaela Rădulescu.

De asemenea, chiar în primăvara acestui an, băiatul Mihaelei a absolvit liceul în State. Ayan a absolvit Lawrenceville School din New Jersey, un liceu de renume. Mama lui a fost prezentă și la festivitatea de premiere. Momentul a fost împărtășit și atunci cu fanii Mihaelei, postând pe Instagram o poză în care cei doi se îmbrățișează. „Sunt aici, se întâmplă! Bal! Gală! Cum laude! Bebelușul meu! Foarte mândră sunt de el. Sunt mândră! Suntem mândri de el”, a transmis vedeta pe Instagram. Mihaela Rădulescu și-a făcut apariția și la balul de absolvire al lui Ayan. Pe covorul roșu, băiatul a apărut îmbrăcat într-un costum negru, cu papion și cămașă, iar mama lui a purtat un costum alb, cu cămașă neagră. „Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el”, a mai declarat Mihaela Rădulescu acum ceva vreme.

Ayan vrea sa meargă la o Universitate renumită, printre opțiunile lui făcând parte Harvard, Yale sau Stanford. La începutul anului 2020, tânărul a fost reprezentantul Republicii Franceze la un program al Universității Yale, acolo unde a suținut o dezbatere despre cât de problematice sunt substanțele interzise în rândul tinerilor. În trecut, Ayan a făcut pian şi chitară, dar şi tenis, înot, baschet, volei, navigaţie, călărie, scufundări, fotbal american, hochei pe gheaţă, patinaj, sporturi de contact, schi, snowboard şi wakeboard.

Cum se menține în formă Mihaela Rădulescu

„Cea mai bună dietă e aia în care eșți fericit, mănânci ce-ti place, te simți bine, iubești dacă îți dau mâna și soarta și.. atât. Eu nu mă abțîn de la nimic. Mănânc mult mai des și mai puțin, asta e singură formă de disciplină alimentară. Dar când vine o nenorocire culinară, nu pot să mă abțin. (….) Am înțeles demult că prăjelile în ulei nu fac bine, că masă de seară trebuie să fie lejeră și devreme, că gustările dintre mese te fac să mănânci mai puțîn și că la masă trebuie să stai pe îndelete, dacă tot are nevoie creierul de 20 de minute că să înregistreze senzația de sățietate. Știu sigur că–mi face bine să beau multă apă și niscaiva ceaiuri, știu să mă abțîn de la dulciuri și ronțăieli, prețuiesc orice aliment neincarcat cu îngrășăminte sau pesticide”, a declarat Mihaela Rădulescu într-un interviu, potrivit Capital.

