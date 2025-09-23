Pe 22 septembrie, Marte și-a început tranzitul în semnul Scorpionului, care va dura până pe 4 noiembrie. Iar, până la finalul lunii septembrie, vom fi sub influența unui careu Marte-Pluto. Genul de aspect astrologic care provoacă tensiuni puternice, lupte de putere, confruntări secrete sau nevoia de a folosi energia și curajul în mod strategic, nu impulsiv.

Taur/Ascendent în Taur

Marte se află în casa a șaptea, ceea ce înseamnă că aspectul cu Pluto va afecta relațiile personale, în primul rând. Lui Marte îi place scandalul, dar are și momente cănd apreciază când doi parteneri își fac planuri și muncesc cot la cot pentru a le înfăptui. Și oferă și reziliență mai ales celor care nu renunță repede. Deci depinde doar de voi de cum veți folosi energia careului Marte-Pluto.

Leu/Ascendent în Leu

Marte tranzitează casa a patra. Între partenerul de viață și membrii familiei s-ar putea să apară neînțelegeri, momente stâmjenitoare și tendințe agresive. Iar tu va trebui să împaci și capra și varza. Alții veți întâmpina probleme legate de gospodărie, în relațiile cu vecinii sau într-un proces de mutare. Marte vrea să nu grăbești niciun proces.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Tu vei fi în vizorul astrelor! În primul rând, pentru că Marte îți va tranzita semnul. Și în al doilea rând, pentru că se va afla într-un careu cu Pluto. Nimic nu va fi simplu! Trebuie să te pregătești pentru următoarea perioadă. Vei face față provocărilor, însă vei rămâne cu urme adânci. Unii dintre voi se vor confrunta cu un nivel crescut de nerăbdare, stres neașteptat și dorința de a forța unele situații. Cert este că Marte este atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. Adică vine cu ambiție, forță și încredere în propria persoană. Dar și cu un exces de zel greu de potolit.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Marte este în casa a zecea. Și de aici face careul cu Pluto din semnul tău. Finalul lunii septembrie va fi unul mai tensionat. În primul rând, vei avea tendința de a-ți da cu stângul în dreptul. În special, pe plan profesional. Știi că poți, ai șanse, însă ceva din interiorul tău te oprește din a-ți urma visurile. Până la urmă, vei învăța să îți dresezi demonii interiori și să nu intri în competiție cu nicio persoană autoritară.