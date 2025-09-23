€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 21:39 23 Sep 2025

EXCLUSIV Final de septembrie cu noi lecții pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător

Autor: Echipa Astrosens
fantasy-eye-illustration Sursă foto: Freepik
 

Careul Marte-Pluto va influența atmosfera ultimei săptămâni din septembrie.

Pe 22 septembrie, Marte și-a început tranzitul în semnul Scorpionului, care va dura până pe 4 noiembrie. Iar, până la finalul lunii septembrie, vom fi sub influența unui careu Marte-Pluto. Genul de aspect astrologic care provoacă tensiuni puternice, lupte de putere, confruntări secrete sau nevoia de a folosi energia și curajul în mod strategic, nu impulsiv.

Taur/Ascendent în Taur

Marte se află în casa a șaptea, ceea ce înseamnă că aspectul cu Pluto va afecta relațiile personale, în primul rând. Lui Marte îi place scandalul, dar are și momente cănd apreciază când doi parteneri își fac planuri și muncesc cot la cot pentru a le înfăptui. Și oferă și reziliență mai ales celor care nu renunță repede. Deci depinde doar de voi de cum veți folosi energia careului Marte-Pluto.

Leu/Ascendent în Leu

Marte tranzitează casa a patra. Între partenerul de viață și membrii familiei s-ar putea să apară neînțelegeri, momente stâmjenitoare și tendințe agresive. Iar tu va trebui să împaci și capra și varza. Alții veți întâmpina probleme legate de gospodărie, în relațiile cu vecinii sau într-un proces de mutare. Marte vrea să nu grăbești niciun proces.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Tu vei fi în vizorul astrelor! În primul rând, pentru că Marte îți va tranzita semnul. Și în al doilea rând, pentru că se va afla într-un careu cu Pluto. Nimic nu va fi simplu! Trebuie să te pregătești pentru următoarea perioadă. Vei face față provocărilor, însă vei rămâne cu urme adânci. Unii dintre voi se vor confrunta cu un nivel crescut de nerăbdare, stres neașteptat și dorința de a forța unele situații. Cert este că Marte este atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. Adică vine cu ambiție, forță și încredere în propria persoană. Dar și cu un exces de zel greu de potolit.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Marte este în casa a zecea. Și de aici face careul cu Pluto din semnul tău. Finalul lunii septembrie va fi unul mai tensionat. În primul rând, vei avea tendința de a-ți da cu stângul în dreptul. În special, pe plan profesional. Știi că poți, ai șanse, însă ceva din interiorul tău te oprește din a-ți urma visurile. Până la urmă, vei învăța să îți dresezi demonii interiori și să nu intri în competiție cu nicio persoană autoritară. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Mesaj neașteptat de la Trump: Rusia poate fi învinsă, Ucraina își poate lua pământurile înapoi
Publicat acum 23 minute
Trump, autismul și paracetamolul: Cea mai mare manipulare a început, acum 25 de ani, cu un cercetător britanic
Publicat acum 29 minute
Unul dintre cele mai frumoase aeroporturi din lume, dar și cel mai periculos din America. FAA trage un semnal de alarmă
Publicat acum 42 minute
Rețea secretă de 300 de servere și 100.000 SIM-uri, destructurată înaintea Adunării Generale ONU
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Mugur Isărescu (BNR) a spus motivele pentru care nu trebuie să dispară numerarul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close