Fiica lui "Garcea" s-a logodit. Cum a primit vestea Mugur Mihăescu

Mugur Mihăescu este în culmea fericirii de când fiica sa, Ivona, a făcut pasul cel mare în viața ei. Tânăra de 25 de ani, care studiază și locuiește în Anglia, a găsit dragostea adevărată și, de curând, a spus DA după ce a fost cerută în căsătorie. Conform unei fotografii postate pe rețelele sociale, Ivona a dat de veste tuturor că urmează să fie soția celui care i-a cucerit inima în urmă cu ceva timp.

Tatăl tinerei, actorul Mugur Mihăescu, a fost oarecum luat prin surprindere dar îți susține întru totul fiica și speră ca de acum încolo să-și facă numele cunoscut, independent de al lui. Iată ce a declarat pentru cancan.ro: ”Nu știu când voi fi socru mic, fiindcă nu s-a stabilit nimic. Îmi doresc ca Ivona să facă uitat numele de Mugur Mihăescu și să-l impună pe al ei. Doar la notorietate mai are să mă întreacă, în rest a trecut peste mine la toate celelalte capitole, deșteptăciune, frumusețe interioară, șansă în viață!”

Ce crede despre viitorul ginere

În ceea ce-l privește pe viitorul ginere, Vlad Gabura, Mugur Mihăescu are numai cuvinte de laudă. Acesta afirmă că, încă de la prima lor întâlnire, tânărul i-a creat o impresie foarte bună. Mugur Mihăescu îl percepe pe Vlad ca fiind un tip hotărât și cu picioarele pe pământ, aspect care îl încântă peste măsură. Celebrul actor a mărturisit că are încredere deplină în fiica și crede că a făcut alegerea potrivită pentru ceea ce își dorește de la viață și de la partenerul ei. „Sincer vă spun, că am deplină încredere în alegerile Ivonei. Nu am stat niciodată să-mi conturez în imaginație cum ar trebui să arate cel care va cuceri inima fiicei mele. Mi-a fost de ajuns să aflu că face parte, ca și mine din zodia Gemenilor! Îl consider deja ca pe copilul meu. Nu pot spune că l-am simțit timid în relația cu tata socru, ci mai degrabă mi-a făcut impresia unui bărbat cu capul pe umeri”, a mai spus actorul.

