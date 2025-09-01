Fifor, către Bolojan: Dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele

Mihai Fifor i-a atras atenția lui Ilie Bolojan că PNL face parte dintr-o coaliție de guvernare în care deciziile majore trebuie luate prin consens, nu „schimbate unilateral de la o zi la alta“.

„După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci. Asta nu poate să îți atragă respectul partenerilor și, cu atât mai puțin, pe cel al românilor onești care suportă deja consecințele “reformei” marca Bolojan. Apoi, au românii o povestioară despre Ionică și lupul...Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliție și românii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate și hazard, nu leadership. Și nimeni nu te mai ia în serios.

Pentru că amenințarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică și incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv. Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci de fiecare dată când partenerii tăi au alte puncte de vedere. Este un comportament imberb, total inadecvat cu poziția de premier.

Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcționa doar pentru că are în spate o coaliție din care fac parte mai multe partide.

De aceea, deciziile majore trebuie luate prin consens, așa cum prevede Acordul Politic pe baza căruia funcționează Coaliția. Premierul nu poate schimba unilateral, de la o zi la alta, înțelegerile convenite în Coaliție, mai ales atunci când datele pe care le invocă nu corespund realității“, explică Mihai Fifor.

Fifor: Să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele

Reforma administrației locale, care ar duce la disponibilizarea a mii de persoane, „nu trebuie făcută cu barda“, a atenționat Mihai Fifor, ci cu responsabilitate și pe baza unor date reale.

„Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv și dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție atunci să își ia jucăriile și să plece, dar să-și asume și toate consecințele negative pe care le va produce asupra economiei naționale cu acest comportament imatur.

Pe de altă parte, nimeni nu contestă nevoia de reformă. PSD nu blochează nicio schimbare necesară. Cerem doar ca deciziile majore, care afectează milioane de oameni, să fie luate cu responsabilitate și pe baza unor date reale, nu pe genunchi și nu cu cifre care se schimbă de la o zi la alta.

Susținem eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip „ghilotină”, impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realitățile din teren.

Administrația locală nu înseamnă doar funcționari. Înseamnă școli, biblioteci, poliție locală, juriști, contabili, servicii publice vitale. O reformă făcută cu barda ar destabiliza grav sistemul și ar lovi direct în cetățeni.

Mai bine măsurăm de zece ori, decât să tăiem o dată și prost“, conchide liderul PSD.

