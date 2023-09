Orchestra Filarmonică din Israel concertează la Festivalul George Enescu din București, miercuri, pe scena Sălii Palatului

Orchestra va fi dirijată de Lahav Shani şi îl va avea alături ca solist pe violonistul Gil Shaham, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.



Programul cuprinde lucrări de Farrenc - Uvertura nr. 2 în mi bemol major op. 24, Haydn - Simfonia nr. 104 în re major H. 1/104 şi Brahms - Concertul în re major pentru vioară şi orchestră op. 77.



Tot miercuri, de la ora 17,00, are loc al doilea concert al Orchestrei Gewandhaus din Leipzig, condusă de dirijorul Herbert Blomstedt, în cadrul Seriei Concertelor de la Ateneu. Programul e format din lucrări de Schubert - Simfonia nr. 5 în si bemol major D 485 şi Berwald - Amintiri despre Alpii norvegieni şi Simfonia nr. 3 în do major, Singuliere.



De la ora 19,30, la Sala Auditorium a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti va avea loc un concert susţinut de bursierii programului "Lumiers d'Europe au Festival Enescu" sub genericul "George Enescu, his masters and his friends".



Solişti vor fi Philippe Cassard (pian), David Grimal (vioară), Diemut Poppen (violă) şi Anne Gastinel (violoncel).



În program se numără lucrări de Ravel - Sonata pentru vioară şi violoncel M.73, Enescu - Sonata nr. 2 pentru violoncel şi pian op. 26, Faure - Trio în re minor pentru pian, vioară şi violoncel op. 120 şi Franck - Cvintetul cu pian în fa minor.



***



Filarmonica din Israel a fost înfiinţată în 1936 de Bronislaw Huberman, iar concertul de inaugurare, care a avut loc la data de 26 decembrie 1936, a fost dirijat de Arturo Toscanini.



IPO concertează periodic la Tel Aviv, Ierusalim, Haifa şi pe întreg teritoriul Israelului. IPO efectuează în mod regulat turnee în centre culturale şi festivaluri prestigioase din lume.



Compozitorii israelieni sunt promovaţi prin numeroase prime audiţii prezentate de Filarmonica din Israel. IPO a contribuit la absorbţia de noi muzicieni imigranţi şi i-a inclus în rândurile sale. Orchestra i-a avut alături pe cei mai mari dirijori şi solişti din lume, precum şi tinere talente din Israel şi din străinătate.



În cadrul KeyNote, programul de educaţie muzicală şi de sensibilizare al IPO, muzicienii orchestrei susţin concerte în numeroase şcoli şi concerte pentru elevi la Auditoriul Charles Bronfman din Tel Aviv. În 1969, maestrul Zubin Mehta a fost numit consilier muzical al IPO, iar în 1977 a devenit directorul muzical al instituţiei. Maestrul Mehta s-a retras în octombrie 2019 şi, în urma pensionării sale, Filarmonica din Israel l-a numit director muzical emerit. Lahav Shani a devenit director muzical în stagiunea 2020 - 2021.



***



Cea de a 26-a ediţie a Festivalului Internaţional "George Enescu", organizat începând cu 1958, are loc în perioada 27 august - 24 septembrie, iar tema ediţiei este "Generozitate prin muzică"/"Generosity through Music". Programul include peste 3.500 dintre cei mai renumiţi artişti ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 ţări, lucrări de operă în primă audiţie şi concerte educative pentru copii.



Un proiect finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizat de ARTEXIM, Festivalul Enescu este un eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României.

