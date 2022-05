Fenomenul Oțelul Galați și Delia cu OTZL GLTZ. Ioana Alexandra Bordei: Am avut șocul vieții când am văzut ce s-a întâmplat cu piesa noastră / video

Cristina Vasopol și Ioana Alexandra Bordei, cele care cântă melodia originală, au lansat acest imn neoficial pentru Oțelul Galați după ce echipa a câștigat campionatul în 2011. Zece ani mai târziu, Delia a venit cu „OTZL GLTZ”. Mie îmi place mai mult varianta originală, așa că am vorbit cu Ioana Alexandra Bordei să ne spună cum de, la un deceniu distanță, toți românii știu de „maneaua” Oțelul Galați. Și nu doar că o știe toată lumea, dar artiștii momentului o și reinterpretează, cum ar fi - Delia.

De altfel, Ioana Alexandra Bordei ne-a spus că îi place foarte mult noua variantă.

„Eu și sora mea, Cristina Boghici, cântăm de la o vârstă foarte fragedă. Când am lansat piesa Oțelul Galați, eram într-un band. Pe atunci, Oțelul era la putere, iar un coleg a avut ideea să facem un imn al Oțelului Galați pentru că urma să fie un meci foarte important. De asemenea, voiam să le facem o surpriză și jucătorilor de la Oțelul Galați.

Noi cântam la un restaurant, în fiecare seară, și jucătorii veneau acolo tot timpul și ne cunoșteau pe noi, ca band. Am vrut să le facem o surpriză prin compunerea acestui imn. De aici a început toată povestea. Apoi ne-am gândit ce să scriem ca text pentru piesă. Inspirația a venit din partea colegului nostru Mihai Susma. El a compus și linia melodică, dar și versurile. A ieșit ceva frumos, a fost un real succes pentru că, de când s-a lansat, toată lumea asculta piesa. Erau toți în delir. Vorbesc de anul 2011. După ce a trecut campionatul, s-a uitat de această piesă”, a zis Ioana Alexandra Bordei într-un interviu pentru DC News.

„Acum, în 2022, am avut șocul vieții, când am văzut că piesa a luat o amploare mult mai mare decât la vremea lansării. E nebunie pe toate rețelele de socializare cu piesa „Oțelul Galați”. Nu știu exact de unde a pornit valul, dar așa a fost să fie. Eu și sora mea, Cristina, am rămas uimite când am văzut că toată lumea știe piesa. Eu am fost la X Factor anul trecut și nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că toată lumea știa piesa, dar nimeni nu știa cine o cântă”, ne-a mai zis Ioana Alexandra Bordei.

„Am cântat-o chiar și la X Factor, alături de o trupă din Galați. Am făcut și o strofă special pentru Delia. A fost foarte încântată de rezultat. Revenind la piesă, cred că microbiștii au tot ținut-o sus astfel încât să nu moară. De aceea a ajuns virală. Linia melodică este ok, iar refrenul este ofertant și simplu, dovadă că este pe buzele tuturor. Apoi, eu și sora mea am făcut un remake al piesei. Noi avem o trupă - The Sisters. Avem doi ani de când am înființat-o. Am discutat cu Mihai Susma, colegul care a compus piesa, și i-am cerut voie să facem un remake al piesei. Avem și noi varianta noastră pe Youtube, un pic mai diferită față de cea originală. Suntem foarte mulțumite de feedbackul piesei. Apoi am avut surpriza să vedem că și Delia a făcut remake la piesă. Și ce remake! În stilul Deliei. Am rămas impresionate de varianta ei și da, se vede că și-a pus amprenta ei de nebunie frumoasă pe această piesă. Suntem onorate și probabil la fel este și compozitorul piesei - Mihai Susma. Avem doar cuvinte de laudă la adresa Deliei”, a mai zis Ioana Alexandra Bordei într-un interviu pentru DC News.

„Eu și sora mea avem un proiect personal - trupa The sisters. Noi suntem surori, de aceea am ales numele acesta. Cântăm peste tot, avem tot felul de evenimente. Avem și o școală de muzică în Galați - CrissMusic. Sora mea, a cărei voce o auziți în piesa „Oțelul Galați”, ea cântă pe toată piesa, lucrează la teatru. Face spectacole pentru copii și adulți. Recent a jucat într-o piesă extraordinară. A fost Édith Piaf. A interpretat rolul principal și a jucat într-un mare fel. Nu sunt subiectivă, dar este cel mai frumos spectacol pe care l-am văzut”, a mai spus artista.

Pe Cristina Boghici, vocea piesei Oțelul Galați din 2011, o puteți vedea pe scena Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard" - Galați

„Sora mea a vorbit cu Delia, iar aceasta din urmă a felicitat-o pentru piesă. Deliei nu i-a venit să creadă că sora mea era vocea acelui imn. A fost și ea un pic uimită. Sora mea a fost semifinalistă acum câțiva ani la X Factor. A fost în echipa Deliei și de aici a pornit legătura lor. Practic, X Factor a fost punctul de pornire”, a mai zis Ioana Alexandra Bordei pentru DC News.

„Stăteam și mă gândeam cu sora mea cum de a avut piesa așa mare succes. Așa că am compus și noi aseară o piesă. Ne-am dori ca melodia noastră, pe care am compus-o acum, să ajungă la fel de virală precum Oțelul Galați. Vom vedea ce va fi, dar rămâne o surpriză. Nu vă putem spune mai multe pentru că suntem în faza incipientă de creație”, ne-a mai spus Ioana Alexandra Bordei.

Dumneavoastră care variantă vă place mai mult - noua varianta sau vechea variantă a piesei Oțelul Galați?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News