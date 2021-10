Feli Donose, despre al doilea copil: Dorința mea de a adopta tot acolo e

În urmă cu doi ani și jumătate, Feli Donose a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil. Cântăreața a adus-o ulterior pe lume pe fiica ei, Nora Luna.

Recent, artista a povestit într-un interviu cu Lorena Buhnici, pe canalul său de Youtube, că „ea (n.red. Nora Luna) scoate din mine cea mai bună versiune a mea ca și om și îmi testează limitele cum nimeni nu mi-a testat până acum. De multe ori îmi apasă butoane (…). Are mama grijă să-mi spună să am răbdare cu ea. Îmi place că are personalitate. E topită după tatăl ei, ei doi chiar sunt o echipă. (..) Iarna trecută a fost prima dată de când a apărut Nora în viața mea și eu m-am dus să dorm separat în sufragerie, avea perioada asta cu dințișorii.”

Deși a vorbit foarte mult cu partenerul ei despre un al doilea copil, Feli încă nu simte pregătită. Totuși, artista a ținut să sublinieze că dorința ei de a adopta „tot acolo e”.

„Am vorbit foarte mult despre asta cu Cătălin în pandemie și i-am spus că eu simt că aici trebuie să fie totul, dar dorința mea de a adopta tot acolo e. Am o frică să nu fiu genul de mamă care să facă diferența. Una dintre misiuni ar fi să adopt, nu știu când. Înainte să-l cunosc pe Cătălin, ăla era planul. Mă duc, înfiez, eu și fetița mea, singure pe Pământ, noi facem, ducem, creștem. Nu simt momentul încă, eu mai am de învățat foarte multe lucruri. Nora în fiecare zi îmi vine cu câte o lecție”, a mai spus Feli, potrivit Cancan.

Cine este iubitul lui Feli

Feli Donose l-a cunoscut pe iubitul ei la o nuntă, în timp ce aceasta se afla pentru o cântare, iar el era un invitat. Cătălin, cel care i-a furat inima cântăreței, locuia în străinătate și nu o cunoștea pe Feli.

Cei doi au început o relație la distanță, iar la doar câteva luni, Cătălin s-a mutat în România pentru Feli.

"Mi-am zis: indiferent că ne e scris să fim împreună sau nu, bărbatul asta o să fie tatăl copilului meu. E varianta mea masculină, noi doi avem trăiri la indigo. Este prima persoană, în afară de prietena mea din copilărie, cu care pot să fiu eu 100 %, fără nicio barieră, pentru că ştiu că nu mă judecă", povestea Feli. (Știrea, AICI.)