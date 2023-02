Farsă de zile mari în platoul emisiunii “Teo Show”: Teo Trandafir, abandonată de toți colegii

Și pentru că munca și distracția se împletesc de minune în culisele show-ului, recent, aflată la filmări, îndrăgită prezentatoare a avut parte de o farsă de zilei mari, din partea colegilor de emisiune.

Prezentă, ca întotdeauna la timp, pentru filmare, aceasta s-a trezit în platoul pustiu. Nici urmă de colegi. Nimeni nu părea să fie prezent, de la cameramani, regizor de platou, sunetiști, reporteri și până la producătorii emisiunii; cu toții erau de negăsit. Contrariată, Teo a încercat să își dea seama ce se petrece.

“La început, nu mi-am dat seama ce se întâmplă pentru că întotdeauna sunt prima în platou. Însă când am văzut că trec 5 minute și nu vine nimeni, niciun operator, că nu răspunde nimeni în Regie, nu vine nimeni să aprindă luminile… am intrat puțin în panică, trebuie să recunosc. Am început să strig: <Regia, regia, mă aude și pe mine cineva?>; ei probabil erau leșinați de râs pe sub birouri pentru că era clar că nu a suflat nimeni niciun cuvânt. Toți erau adunați claie peste grămadă în Regie și se uitau la mine cum mă agit. Dar, Slava Cerului, la un moment dat s-a rezolvat!”

Deznodământul a fost cu final fericit, după momentele de năuceală totală, Teo a izbucnit în râs. Toată echipa emisiunii a intrat în platou, mărturisindu-i printre îmbrățișări lui Teo că totul a fost o farsă, o surpriză, un moment de care își vor aduce aminte cu toții multă vreme.

“Inițial, am vrut să îi strâng de gât, dar m-am gândit că am nevoie de ei, că sunt prietenii mei și îi iubesc. Așa că i-am îmbrățișat. Să ne mai distrăm și noi, ce Dumnezeu!”, a povestit amuzată Teo.

