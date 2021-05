FAKE NEWS de proporții cu filmări din SUA. Imaginile care au păcălit toată presa, inclusiv în România / VIDEO

Mai multe știri apărute în mediul online spun că oficialii din Statele Unite îi avertizează pe oameni să nu toarne benzină în pungi de plastic, pe fondul panicii din cauza lipsei de gaz din statele din sud-estul țării. Lipsa de combustibil vine după un atac cibernetic puternic la Colonial Pipeline, care furnizează aproximativ 45% din combustibilul total al Coastei de Est, de către un grup din Rusia.

În sud-estul SUA, mai multe postări de pe rețelele de socializare au arătat vehicule care așteaptă la benzinării la cozi imense. Pe lângă acestea, două tweet-uri au stârnit atenția presei, o fotografie cu portbagajul unei mașini care era plin cu pungi umplute cu benzină și, de asemenea, un videoclip cu o femeie care turna gaz într-o pungă de plastic, care sugerau că americanii s-au panicat și recurg la acțiuni aberante, notează CBCNews.

Ulterior, Snopes a verificat și a confirmat că fotografiile ca având câțiva ani, Comisia pentru siguranța produselor de consum din SUA a publicat totuși o mulțime de tweet-uri care îi sfătuiau pe oameni să nu transporte benzină în pungi de plastic sau în orice alt container neacceptat să transporte combustibil.

„Nu umpleți pungile de plastic cu benzină”, a scris Agenția pentru Protecția Consumatorului pe Twitter.

Do not fill plastic bags with gasoline.