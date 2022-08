F1: Max Verstappen, campion în Belgia. Plecase din poziția a 14-a

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), deţinătorul titlului şi lider al clasamentului piloţilor, a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, după ce plecase de pe poziţia a 14-a a grilei de start, pe circuitul de la Spa-Francorchamps, fiind urmat pe podium de coechipierul său mexican Sergio Perez şi de spaniolul Carlos Sainz Jr (Ferrari), plecat din pole position, transmite presa internaţională.

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei în iulie

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Ungariei după ce a plecate de pe poziția zece de pe grila de start, în luna iulie. Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Ungariei la Formula 1, a 13-a etapă a Campionatului Mondial, care a avut loc pe circuitul Hungaroring (4,381 km) de lângă Budapesta, scrie Agerpres.

Strategia la boxe a lui Red Bull l-a adus și pe Verstappen în fața lui George Russell și a coechipierului Lewis Hamilton. Carlos Sainz a fost al patrulea, iar Leclerc al șaselea. O zi dezastruoasă pentru Ferrari: au început curs pe al doilea și al treilea loc și o termină pe al patrulea și al șaselea.

Verstappen, deţinătorul titlului mondial, a fost înregistrat cu timpul de 1 h 39 min 35 sec 912/1000 la capătul celor 70 de tururi de pistă (306,63 km în total), devansându-l cu 7,8 secunde pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), septuplu campion al lumii.

Câștigătorul cursei, Max Verstappen, a spus după cursă: „Bineînțeles că speram să mă apropii de podium, dar erau condiții foarte dificile, dar aveam o strategie foarte bună, am fost foarte pe fază, mereu la momentul potrivit. Cred că am avut niște depășiri bune, dar chiar și cu acel 360 (tetaque) am câștigat cursa.

„M-am luptat cu schimbările și cu ambreiajul și a trebuit să schimbăm câteva lucruri pentru a nu strica ambreiajul și asta a afectat puțin performanța.

"M-am luptat cu o mulțime de băieți și a fost foarte distractiv . A fost o cursă nebună, dar bineînțeles, foarte fericiți că am câștigat-o.".

Lewis Hamilton, care a terminat pe locul al doilea, vorbind cu Sky Sports după cursă: „Cu siguranță m-am chinuit la început, dar încetul cu încetul m-am simțit mai confortabil cu echilibrul.

"Am avut un început foarte bun. Am avut un an dificil și faptul că ambele mașini sunt pe podium este cea mai bună modalitate de a intra în pauza [de vară].

