Examen auto, fraudat cu sufleor. Candidaţii dădeau până la 7500 euro ca să treacă

Un instructor auto, în vârstă de 43 de ani, şi un bărbat de 28 de ani au pus la punct un mecanism de fraudare a probei teoretice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere organizat de SRPCIV Bucureşti, suma solicitată candidaţilor fiind cuprinsă între 3.000 şi 7.500 euro.



Cei doi au recrutat zeci de candidaţi din mai multe judeţe, care intrau în sala de examen purtând pe îmbrăcăminte şi în urechi tehnică care le permitea să filmeze monitorul şi să comunice în exterior cu bărbatul de 28 de ani, care juca rolul de "sufleor", acesta din urmă transmiţându-le răspunsurile, scrie Agerpres.

Cum s-au prins poliţiştii





Cazul a fost descoperit de poliţiştii de la Serviciul Rutier Ilfov, după ce un candidat, în vârstă de 32 de ani, a intrat în sala de examen purtând tehnică audio-video pe haine şi în urechi, aceasta permiţându-i "sufleorului" să vadă monitorul şi să transmită răspunsurile corecte.



Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au efectuat marţi trei percheziţii la sediul unei şcoli de şoferi din Bucureşti şi la domiciliile celor implicaţi în acest caz.



În cadrul activităţilor de documentare, poliţiştii au identificat, până în prezent, 56 de persoane cu privire la care există suspiciunea că ar fi fraudat proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.



În vederea executării a 56 de mandate de aducere, în cursul zilei marţi, 200 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov s-au deplasat în judeţele Iaşi, Călăraşi, Bacău, Ialomiţa şi în Bucureşti, până la acest moment 43 de persoane fiind conduse pentru cercetări la sediul IPJ Ilfov.



Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în perioada 2018 - 2022, un instructorul auto împreună cu un bărbatul de 28 de ani au racolat zeci de persoane neşcolarizate şi le-au sprijinit să fraudeze proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere organizat de SRPCIV Bucureşti.



IPJ Ilfov menţionează că, în activitatea infracţională, nu au fost angrenaţi lucrători din cadrul Serviciul Permise Bucureşti.



Poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, fals informatic, fals în declaraţii şi abuz în serviciu, urmărirea penală fiind sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Permisul de conducere, la extreme: În ce țară se obține cel mai greu, unde se acordă după un examen... formal

Mai mulţi cercetători au realizat un studiu pentru a afla care sunt statele unde obținerea unui permis de conducere reprezintă o adevărată încercare de viață. În felul acesta au fost analizate costurile pentru un examen, vârsta de la care se poate obține permisul, eventualele teste suplimentare și numărul de lecții necesare pentru a susține proba practică.

După ce au fost analizate legislațiile țărilor din Europa s-a ajuns la concluzia că în Țările de Jos (vechea Olanda) este foarte greu să obții un permis de conducere. La nivel mondial, această țară se află pe locul 14 în clasamentul unde se obține cel mai greu permisul de conducere. Nici în Belgia situația nu este mai ușoară, de aceea este și clasată pe locul 8 la nivel global. Aici, pe lângă toate testele care trebuie trecute pentru a obține permisul de conducere, mai trebuie efectuat și unul medical (destul de riguros), care să ateste că persoana în cauză nu are probleme de sănătate grave. În Germania, obținerea permisului de conducere se dovedește a fi puțin mai ușoară față de cele două state menționate anterior.

Brazilia se află pe locul 2 în lume la dificultatea obținerii permisului de conducere, iar Chile pe locul 7. Cu toate că poate părea greu de crezut, în Croația este cel mai greu loc din lume unde să obții carnetul de șofer. Pentru a obține acest act, în Croația, o persoană trebuie să realizeze o medie de 85 de ore de lecții de condus. În plus, există tot felul de teste suplimentare, iar costurile sunt foarte ridicate, mai scumpe decât oriunde altundeva în lume.

CITEŞTE AICI CONTINUAREA

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News