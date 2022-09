Europa și-a redus dependența de gazul rusesc de la 40 la 9%. Putin pierde pe termen mediu și lung

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a vorbit despre dependența Uniunii Europene de gazul din Federația Rusă:

„Ieri a fost una dintre cele mai fierbinți ședințe ale Parlamentului European din ultima perioadă, pentru că, dincolo de discursul anual pe care l-a instituit drept formă de adresare către cetățeni președinta Comisiei Europene, sunt aceste crize cu care ne confruntăm și evident că cea mai apăsătoare este criza din energie. Avem o realitate cu care ne confruntăm și anume aceea că trebuie să facem față acestor presiuni care se pun pe statele membre ale Uniunii Europene odată cu declanșarea războiului din Ucraina.

În urmă cu un an, Uniunea Europeană depindea de gazul rusesc în proporție de 40%. De altfel, în urmă cu un an, chiar în această perioadă, începuse deja presiunile legate de scumpirea gazului. Practic, noi nu aveam o criză a gazului, ci aveam o criză a prețului la gaz pentru că s-a creat această presiune puternică și evident că lucrurile au luat-o într-o direcție care pare să nu se mai oprească. Evident că, odată cu declanșarea războiului, lucrurile au intrat pe o nouă turnură, ținând cont că s-au introdus sancțiuni, evident Rusia a reacționat și a oprit livrările de gaze către mai multe state, iar Uniunea Europeană, după o serie de măsuri interne pe care le-a luat fiecare stat membru pentru a se proteja, am ajuns în situația în care doar 9% din necesarul de gaz al Europei mai este importat din Federația Rusă. Ținta este să nu mai depindă nimeni, niciodată, de resursele energetice pe care le oferă Rusia, fie că ne referim la gaz sau alte hidrocarburi. Eu cred că asta este poziția corectă!“, a spus europarlamentarul Tomac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Eugen Tomac: Opoziția Olandei e mimată. România, de anul viitor, va fi în Schengen

Tomac: Putin a pierdut enorm pe termen mediu și lung

„Acest război a resetat întregul joc, iar oricât de sceptici ar fi mulți cetățeni, trebuie să înțelegem un lucru foarte clar: Putin, pe termen mediu și lung, a pierdut enorm, Rusia a pierdut enorm! El și-a dorit să oprească extinderea NATO și a obținut exact inversul. Suedia și Finlanda, două state care timp de un secol au ales neutralitatea, au ales să adere la NATO. Și-a dorit să păstreze cu orice preț influența asupra Ucrainei și iată că Ucraina duce un război cu mari costuri, cu foarte mulți oameni care și-au pierdut viața, însă politic are statutul de candidat la Uniunea Europeană și este susținută de lumea occidentală pentru a face față acestui război.

De asemenea, Putin utilizează gazele. Gazprom a ajuns astăzi o armă mai eficientă decât armata roșie pe vremuri și vedem ce presiune se face în continuare, însă rezultatul este că, dacă în urmă cu un an Uniunea Europeană depindea 40% de gazul rusesc, astăzi mai este necesar doar 9% din Rusia, iar anul viitor sunt convins că nu va mai avea nimeni nevoie de surse de energie din Federația Rusă. Ceea ce vrem să obținem este să fim complet independenți de resursele din Rusia, iar Rusia se decredibilizează complet pentru că nu respectă contractele pe care le are.

Din acest punct de vedere, lucrurile, pe termen mediu și lung, sunt complet în dezavantajul Rusiei, iar ele trebuie sesizate, spuse și analizate de fiecare prin propriul filtru“, a spus, la DC News, Eugen Tomac, europarlamentar PMP.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Eugen Tomac, de la Bruxelles: După salariul minim european, vom avea și pensia minimă europeană

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News