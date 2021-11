Eugenia Şerban, după ce a învins cancerul: În astfel de momente, aşa-zişii prieteni dispar. Unii au simţit să se uite la mine cu milă

"În astfel de momente, aşa-zişii prieteni dispar"

"Am învăţat să fac o selecţie între prieteni. Pentru că da, în astfel de momente, aşa-zişii prieteni dispar, mulţi dintre ei. Pentru că cei care te sună de zece ori pe zi au nevoie de tine atunci când nu ai probleme. Unii au simţit să se uite la mine cu milă atunci când au aflat, alţii, care ştiau şi nu m-au sunat deloc, m-au contactat în cele din urmă când s-a scris în presă. Şi cea mai cunoscută replică este: „Iartă-mă, n-am ştiut cum să vorbesc cu tine“. Atunci când eşti prieten şi te ştii de-o viaţă nu cred că este un impediment, întotdeauna găsim cuvintele potrivite pentru a vorbi cu cei apropiaţi. Am mai învăţat că trebuie să mă pun pe primul loc în faţa celor din jurul meu, dar în rest sunt aceeaşi Eugenia Şerban, tot cu zâmbetul pe buze, tot încrezătoare în ziua de mâine", a spus actrița, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Cancerul nu mai înseamnă moarte"

"În ziua de azi cancerul nu mai înseamnă moarte dacă ne ducem la timp la controale şi îl descoperim în fază incipientă, aşa cum a fost cazul meu. Cancerul se poate trata. De aceea, sfatul meu pentru toate femeile din această lume este să-şi facă acele controale anuale - ginecologice, mamografii, ecografii de sân. Pentru că orice cancer descoperit în fază incipientă se poate trata", a mai spus Eugenia Șerban.

"Sunt fericită că sunt sănătoasă, că băiatul meu e sănătos, că pot să mă trezesc dimineaţa şi să zâmbesc. Fiecare vede fericirea prin prisma lui. Alţii îşi văd fericirea doar dacă îşi văd milioanele în conturi. Eu nu mă raportez aşa la viaţă. Îmi doresc să reîncepem munca cât mai repede. Trebuie să îmi aduc spectacolul monolog de la Timişoara la Bucureşti, dar nu pot deocamdată, pentru că iar suntem în zona roşie pandemică. Aştept cu nerăbdare acest moment, deşi când îl voi relua, am promis că primul spectacol tot la Timişoara îl voi juca", a spus actrița.

"Am aflat că am cancer la un control de rutină. Îndemn orice femeie din lume asta să facă acele controale de rutină, o dată pe an. Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă, a vrut să facă investigații mai multe și, în ziua în care făcea și o biopsie, brusc s-a hotărât, când eu eram anesteziată, să le spună asistentelor să-mi facă și o ecografie de sân. A fost ziua în care am aflat că am cancer ginecologic și două tumori și la sâni", a declarat Eugenia Șerban, la PRO TV, în urmă cu ceva timp.