Eugen Tomac (PMP), demers în PE pentru sancționarea Rusiei de către UEFA: Trebuie izolată și exclusă din orice competiție / VIDEO

Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre măsurile pe care le-a luat la Bruxelles în vederea sancționării Federației Ruse:

„Am reușit în Parlamentul European să inițiez un demers pe care vi-l voi prezenta. Este o scrisoare asumată de foarte mulți colegi deputați din parlamentul European, prin care cerem UEFA să amâne finala din 28 mai care era programată la Sankt Petersburg (n.r. Finala Ligii Campionilor 2022), pentru că Rusia, în acest context, trebuie izolată și exclusă din orice competiție, tocmai pentru a o pune acolo unde-i este locul.

Mă bucur că acest demers este susținut de o largă majoritate din Parlamentul European, iar eu sunt printre inițiatorii acestui demers. Nu e vorba doar de eliminarea din aceste competiții sportive importante, ci UEFA are obligația să renunțe și la parteneriatul cu Gazprom.

Gazprom nu mai trebuie încurajat să ia parte la aceste competiții importante pentru că Gazprom-ul, astăzi, a devenit un instrument politic mult mai eficient decât armata roșie și Putin știe acest lucru și-l utilizează, după cum putem vedea în ultima perioadă, cu foarte multă agresivitate. Tocmai de aceea am inițiat acest demers și am vrut să prezint, în cadrul acestei conferințe de presă, acțiunea propusă“, a precizat Eugen Tomac.

Congres PMP 19 februarie, rezultat vot: Tomac, președinte

Eugen Tomac a fost ales președintele Partidului Mișcarea Populară, după congresul din 19 februarie 2022.

„Am ascultat cu foarte multă atenție fiecare intervenție a dvs. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să fiu pus din nou în această postură, dar vreau să mă adresez cu acest prilej tuturor membrilor PMP. În politică am învățat un lucru esențial pe care ni l-a spus cu multă îndemânare cel care a dat suflu acestui partid: că uneori ești pus în situația de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce-ți place.

Stimați colegi, nu ne aflăm în cel mai fericit moment al existenței noastre politice, însă vreau să nu uităm un lucru esențial. Într-o organizație politică, întotdeauna au dreptate cei care, prin mijloace democratice, decid care este calea de urmat. Noi, cei care am pus bazele acestui partid, cei care am luptat în campanii grele pentru ca partidul să-și păstreze rolul și rostul pe scena politică românească, am luat decizii. Mă onorează din nou încrederea pe care mi-o acordați și asta nu înseamnă că nu înțeleg perfect contextul și responsabilitatea cu care mă încărcați într-un moment atât de dificil. Tocmai de aceea, voi fi extrem de precis și de direct”, a transmis Eugen Tomac, la Sinaia (vezi AICI care e noua conducere a partidului).

