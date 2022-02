Congres PMP 19 februarie, rezultat vot: Tomac, președinte

Noua structură PMP

Președinte – Eugen Tomac

Președinte Executiv – Petru Movilă

Președinte Executiv – Adrian Mocanu

Prim-vicepreședinte – Lucian Morar

Prim-vicepreședinte – George Neamțu

Prim-vicepreședinte – Emil Pașcan

Secretar General – Ionuț Simionca

Ce a declarat noul președinte al PMP la preluarea funcției

„Am ascultat cu foarte multă atenție fiecare intervenție a dvs. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să fiu pus din nou în această postură, dar vreau să mă adresez cu acest prilej tuturor membrilor PMP. În politică am învățat un lucru esențial pe care ni l-a spus cu multă îndemânare cel care a dat suflu acestui partid: că uneori ești pus în situația de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce-ți place.

Stimați colegi, nu ne aflăm în cel mai fericit moment al existenței noastre politice, însă vreau să nu uităm un lucru esențial. Într-o organizație politică, întotdeauna au dreptate cei care, prin mijloace democratice, decid care este calea de urmat. Noi, cei care am pus bazele acestui partid, cei care am luptat în campanii grele pentru ca partidul să-și păstreze rolul și rostul pe scena politică românească, am luat decizii. Mă onorează din nou încrederea pe care mi-o acordați și asta nu înseamnă că nu înțeleg perfect contextul și responsabilitatea cu care mă încărcați într-un moment atât de dificil. Tocmai de aceea, voi fi extrem de precis și de direct”, a transmis Eugen Tomac, la Sinaia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News