Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei

Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, și-a anunțat, marți seara, la emisiunea Dan Diaconescu Direct, candidatura la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Candidez! Independent!“, a spus Eugen Orlando Teodorovici.

„În care capitală din întreaga Uniune Europeană, de la înființarea ei și până astăzi, a mai candidat un ministru de Finanțe? Niciuna! Practic, bucureștenii vor avea pentru prima dată, cea mai bună ofertă electorală.

Îl ai pe ăla care știe cu banii, care spune că dezvoltă orașul fără să ia un leu de la bugetul Consiliului General, care spune că nici nu se discută de problema căldurii sau apei calde, care reduce presiune fiscală la nivel de capitală ... Bucureștiul trebuie să fie redat bucureștenilor“, a spus acesta.

Eugen Orlando Teodorovici s-a născut pe 12 august 1971 și a absolvit Academia de Studii Economice din București. A obținut un master în Relații Internaționale și Integrare Europeană la SNSPA și un doctorat în managementul fondurilor europene.

Cariera sa a început în ministere, unde a lucrat la programele de integrare europeană și fonduri comunitare, ocupând pe rând poziții de director și secretar de stat. În 2012 a fost ales senator, iar în guvern a fost mai întâi ministru al Fondurilor Europene (2012–2015), apoi ministru al Finanțelor în două mandate (2015 și 2018–2019).

De asemenea, a reprezentat România ca guvernator la Banca Europeană pentru Investiții. După ce a ieșit din prim-planul politicii, s-a implicat în alte proiecte publice, inclusiv ca trezorier onorific al Federației Române de Rugby, dar și-a păstrat profilul public, anunțându-și intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2024.

