”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol

Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că are o relație ”excelentă” cu Ilie Bolojan. ”Ne consultăm, vorbim. Vi-l imaginați pe Ilie Bolojan folosind acel limbaj? Este un gentilom. Este un om educat și extrem de politicos. Vă zic un amănunt, poate nu pare important. Nu intră niciodată primul. Deschide ușa și-ți face loc să intri. Eu mă simt prost câteodată, că e președintele partidului, e mai în vârstă decât mine, dar ăsta este Ilie Bolojan. Nu va folosi niciodată astfel de cuvinte” a afirmat primarul, adăugând că nu e deloc credibil să-i pui lui Ilie Bolojan astfel de cuvinte în gură: ”e absolut ridicol”.

În spațiul public, a apărut informația că Ilie Bolojan i-ar fi spus lui Ciprian Ciucu ”tu să taci”, în cadrul unei ședințe a coaliției. Premierul ar fi fost nemulțumit de criticile aduse de primarul Sectorului 6 față de reducerea posturilor din administrație.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News