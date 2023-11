"Eu aveam 18 ani jumate, el 37". Dana Rogoz, 19 ani de relație cu soțul ei: "Multe alte "amănunte" au contat mai mult decât diferența de vârstă"

"S-au împlinit deja 19 ani de relație. Și nu, nu îmi vine să cred că, practic, mai mult de jumătate din viața mea am trăit-o alături de Radu. Anii trec și devine din ce în ce mai greu calculul lor, dar ce contează e că nu trec degeaba. Că am construit o familie împreună, că am creat multe amintiri extraordinare și că noi continuăm să ne facem visuri doar împreună", a spus Dana Rogoz pentru viva.ro.

Diferența de vârstă de 18 ani nu a fost un impediment

"Au comentat cei care nu ne cunoșteau. Și era normal să o facă, pentru că e extrem de rară o relație precum a noastră. În teorie, avea foarte puține șanse de reușită pe termen lung. Eu aveam 18 ani jumate, el 37. Dar în realitate astea erau doar niște cifre pentru noi. Ne cunoșteam de mai bine de 2 ani deja, lucrând împreună, ne admiram și respectam, din punct de vedere profesional. Eu eram cu siguranță mult mai matură decât alte fete de vârsta mea, muncind de mică și crescând practic printre adulți… și multe alte "amănunte" extrem de particulare care au contat mai mult decât diferența de vârstă", a mai spus actrița.

"Nu știam ce vârstă are"

Cât despre diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Dana Rogoz spunea, în urmă cu ceva timp, pentru unica.ro, că "întrebările vin din exterior, în interviuri, ele ne reamintesc lucrul acesta, pe care noi nu l-am simțit. Doar dacă merg la terapeut și raționalizez excesiv la modul "hai să vorbim despre diferență” pot să găsesc mai mult avantaje, sincer, decât vreun dezavantaj. El deja era un om cu experiență, matur, așezat, echilibrat, evita puseurile astea, reacțiile astea exagerate, adolescentine. N-au existat în relația noastră și a ajutat. Altfel, noi nu am avut niciodată tipul acesta de glume, că tu ești altă generație, niciodată n-am făcut referire la asta. Eu, când am ajuns să-l cunosc, nu știam ce vârstă are și nici nu mă interesa. Ne-am întâlnit pe set. Mai târziu, ceilalți din jur ne aminteau asta. Pentru noi n-a contat."

S-au cunoscut la filmările serialului "La Bloc"

În urmă cu ceva timp, vedeta a povestit um și-a cunoscut soțul, tatăl celor doi copii ai săi. Aceștia s-au întâlnit pe platourile de filmare ale serialului ”La Bloc”, dar nu a fost dragoste la prima vedere. În acel moment, Radu Dragomir era căsătorit cu fosta soție și avea un copil, iar Dana era într-o relație. După doi ani de filmări și după ce s-au despărțit de partenerii lor, Dana și Radu au decis să-și dea o șansă.

