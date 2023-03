"Ești persoană publică. Cum să vorbești așa?". Misha, reacție nervoasă, după ce un bărbat i-a trimis poze indecente fiicei sale: Tremur de nervi!

"Tremur de nervi! Acest pedofil infect a trimis aceste mesaje pe profilul Mayei! Ghinionul lui este că eu îi administrez contul și că nu are acces la el! Aveți grijă cu cine intră copiii voștri, pe Internet, în contact! Ajutați-mă să raportez acest animal", a scris Misha pe Instagram.

"Știți ce mi se pare interesant? Că se găsesc toți să lase niște comentarii din alea să te jignească, iar dacă tu îndrăznești să le răspunzi cu aceeași monedă, tu ești nesimțit, că ești persoană publică și nu poți să vorbești așa. Dacă este persoană publică, trebuie să accepte, pentru că e persoană publică și trebuie să tacă din gură și voi să ziceți ce vreți voi. Dar dacă acea persoană publică vă răspunde pe măsură și încă de bun simț... Dacă ar fi să vă răspund pe măsură, nu vreți să știți ce ar fi la gura mea. Dar, dacă le răspunzi mai acid: "Vai, cum se poate? Ești o doamnă, ești persoană publică. Cum să vorbești așa?", a mai povestit artista în mediul online.

"Mă ajută și el când poate"

Întrebată, recent, cine o ajută cu cea mică, Msha a spus: "Eu mă ajut. Mai vin ai mei, așa, o dată la trei săptămâni sau pentru câteva zile, sau, mă rog, când am concert. Mama mă mai ajută, când poate veni. În rest, Maya nu prea stă cu nimeni. Relu mă ajută și el când poate, dar, din păcate, programul lui este full 24 din 24. Dacă nu e la concert, e la Te cunosc de undeva!. Dacă nu e la Te cunosc de undeva!, e la studio și e destul de aglomerat. Și atunci mă ajută și el când poate.

Dar, în general, o iau cu mine peste tot pe Maya. Mai ales că a crescut. Mă descurc așa cum pot. Vrem ca, din ianuarie sau februarie, când începe următorul modul, să o dăm la afterschool, ca să mai am și eu timp pentru mine. Până acum, nu am înscris-o la after, Maya este în clasa a doua, și la ora 14.30-15.00 este acasă. Pot, totuși, să mai fac și eu câte ceva. Uite, am reușit să vin o fugă la mall… dar sunt pe grabă, că într-o oră și jumătate trebuie să fiu acasă".

Deși au ales să divorțeze în urmă cu mai mulți ani, Connect-R și Misha au rămas foarte buni prieteni, de dragul celei mici.

