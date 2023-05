"Eram urmărit, mă trezeam în tot felul de situații". Daniel Buzdugan, certuri cu soția și gelozie: "Parcă-mi stă pe creier"

"Ne certăm, dar sunt certuri care, până la urmă, se termină repede. Pornesc de la faptul că mie îmi plac foarte mult minimalismul, simplitatea în casă și arunc tot felul de lucruri. Cutii, pungi, haine pe care nu le mai folosim, tot felul de chestii de prin bucătărie, pe care eu le consider în plus și se trezește că ajunge acasă, după ce am făcut curățenie, și îi lipsește o sită, îi lipsește nu știu ce ustensilă de bucătărie de stors, de curățat, de nu știu ce, pe care o folosește o dată la un an sau o dată la trei ani. Eu am filozofia asta: "Nu folosim, pa, la revedere!". Nu aglomerăm. Nu îmi place aglomerația.

Când eram mic, tata avea o vorbă: "Ordine și disciplină". El a făcut Școala Militară, a lucrat în Miliție și totul trebuia să fie ceas. Pleca la o anumită oră, era ordonat, știa tot timpul de unde să ia un lucru și, de cele mai multe ori, sunt și eu la fel ca el. De aici ne certăm, că eu arunc lucrurile din casă, arunc tot. Pentru mine, e foarte important să am un spațiu aerisit și să am ordine în jurul meu, altfel nu pot să fiu creativ - dacă e dezastru. Parcă-mi stă pe creier dezordinea, nu-mi place", a spus Daniel Buzdugan pentru viva.ro.

"Eram urmărit, mă trezeam în tot felul de situații neplăcute"

"N-ai cum să nu fii gelos atunci când iubești. N-ai cum. Cine spune chestia asta înseamnă că se ascunde după deget sau nu iubește. Dar astea nu trebuie să devină o boală, că sunt persoane care, pur și simplu, numai asta văd, ceea ce e dezastru. O gelozie devenită stil de viață, adică să stai să urmărești, să descoși, să îi iei telefonul, să vii la serviciu să-l urmărești sau să o urmărești când iese cu prietenele sau cu prietenii, e ceva…

Cred că și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că, înainte de ea, am avut parte de dezastre. Eram urmărit, mă trezeam în tot felul de situații neplăcute în care fetele cu care eram se comportau ca niște disperate. După ce am cunoscut-o pe Monica, am zis: "Incredibil, nu se poate așa ceva!". Mă simțeam super liber. E o relație foarte frumoasă. Cred că lucrurile ar trebui să se întâmple așa de la începutul unei relații. Cine spune că o să se schimbe - el sau ea - pe parcurs nu este adevărat, mai ales după căsătorie. E foarte important să setezi lucrurile "din fabrică", din start, ca să ai parte de o viață faină și liberă. Stres zero", a mai spus Daniel Buzdugan.

