Emilia Șercan: De ce a ieșit Poliția să recunoască faptul că l-a oprit de două ori pe șoferul drogat în noaptea tragediei de la 2 Mai

Jurnalista Emilia Șercan spune de ce Poliția a recunoscut că l-a oprit pe șoferul drogat înainte de tragedia. Pentru a provoca daune de imagine cât mai mici.

„Cel mai probabil Poliția a luat decizia de a ieși cu informația în conferință de presă, pentru că exista riscul să apară imagini video cu mașina oprită de Poliție, pentru că în acea zonă există camere de supraveghere ale unor magazine, sau, de ce nu, fotografii făcute de trecători sau pentru că cineva din poliție ar fi putut da informația presei sau poate sindicatelor din poliție”, a spus Emilia Șercan.

„M-am întrebat în ultimele ore de ce a ieșit Poliția Română aka Siguranță și Încredere aka Lege și Onoare să recunoască faptul că l-a oprit de două ori pe șoferul drogat în noaptea tragediei de la 2 Mai. Când a mai făcut Poliția Română gesturi de transparență, în care să își recunoască o vină, implicit că e o instituție eșuată?

Well, cred că există vreo două explicații pe care le-am găsit după ce am primit informații de la mai mulți oameni, pe care am reușit să le corelez.

- Pe mai multe grupuri de Facebook, dar și pe Reddit circula încă de sâmbătă informația că șoferul Mercedesului decapotabil fusese oprit de Poliție în noaptea tragediei, cu câteva ore înainte, la intersecția dintre drumul principal și „Magherul” din Vamă, adică strada Plajei.

- Unii dintre cei care l-au văzut pe șofer oprit de Poliție în noaptea tragediei au scris insistent pe social media, în plus au dat informația unor jurnaliști care au început să pună întrebări la IPJ Constanța și la IGPR, la care nu li s-a răspuns.

- Există și unele mesaje postate pe un grup de Facebook în care cineva a scris încă de vineri că șoferul Mercedesului decapotabil circulă haotic între 2 Mai și Vama Veche - acel mesaj a fost rostogolit mult în ultimele două zile.

- Cel mai probabil Poliția a luat decizia de a ieși cu informația în conferință de presă, pentru că:

(1) exista riscul să apară imagini video cu mașina oprită de Poliție, pentru că în acea zonă există camere de supraveghere ale unor magazine, sau, de ce nu, fotografii făcute de trecători;

(2) cineva din poliție ar fi putut da informația presei sau poate sindicatelor din poliție.

Așadar, dacă v-a trecut prin minte că a Poliția și-a recunoscut eșecul pentru că așa face o instituție responsabilă, uitați! Poliția și-a recunoscut eșecul pentru a face, cât se mai poate în situația dată, damage control. Și încă ceva: acest damage control a fost făcut ca șefimea să își apere fundurile și funcțiile, nu pentru că le-ar păsa vreo secundă de familiile nenorocite ale acelor tineri omorâți sau de opinia publică. #statulcapturat #statulesuat”, a scris Emilia Șercan.

