Emilia Șercan, acuzată de plagiat, a sărit la Sorin Cîmpeanu. Cozmin Guşă: ”Suntem într-un scenariu de noaptea minţii”. Ipoteză despre intrarea în politică

"Sorin Cîmpeanu nu a recunoscut plagiatul, a demisionat din cauza presiunii publice şi pentru că, cred eu, şi-a dat seama că nu este sprijinit. (...) Cîmpeanu este un intelectual de marcă, un om foarte inteligent. Ţinând cont de aceste elemente, e limpede că şi-a calculat aceşti paşi. (...) Suntem într-un scenariu de noaptea minţii” a spus Cozmin Gușă în cadrul emisiunii ”Deferiți mass-media”, adăugând despre Emilia Șercan că este ”o tipă cu studii precare”, acuzată că ”și-a plagiat lucrarea de licență”. ”Nu accept să mă iau după acuzele acestea”, a concluzionat el.

În același timp, consultantul politic lansează și scenariul politic, lansând ipoteza că se încearcă formarea "omului politic nou. Omul politic nou se numeşte Emilia Şercan, cea care i-a acuzat şi pe Sorin Cîmpeanu şi pe Ciucă. Deocamdată are o victimă, o aşteaptă pe a doua!".

VEZI MAI MULTE AICI:

În timp ce unii o văd candidată pe Emilia Șercan, alții, din aripa ei chiar, tip haștag, se pare că fac acuzații grave. Un astfel de exemplu este Andrei Bădin, care scrie o opinie total neașteptată:

”Am cunoscut-o în 2005 la Evenimentul Zilei, În redacție era supranumită „Copypaste” din cauză că singura sursă a ei în media era celebrul Goagăl. Ținta predilectă a „dezvăluirilor” era Sorin Ovidiu Vîntu, care era subiectul anchetelor României Libere de unde „Eroina” se „inspira” voluptuos.

Mai apoi am aflat că a plâns după ce a prestat la celebrul SOV unde nu a produs nici un material jurnalistic care poate fi găsit pe Goagăl, dar a încasat 8000 de euro lunar, conform relatărilor din media.

După, am aflat că este absolventa unei „celebre” facultăți de jurnalistică din Sibiu, unde ar fi finalizat studiile cu un plagiat.

Dar Plagiatoarea demască plagiatorii. Superb! Țară mică, mese puține…

Au mai fost cazuri în societatea recentă românească când unor personaje li s-a creat o legendă ca mai apoi să fie propulsate în diferite funcții", a scris Andrei Bădin într-un material publicat pe flux24.ro.

Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației. Primele sale explicații.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine.

Mi-am început mandatul într-o criză sanitară fără precedent și am luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă la școală cu prezență fizică. Am militat în mod constant și am asigurat cadrul legal pentru ca finanțarea educației să crească.

În mandatul de ministru al educației am reușit schimbări care au pus bazele reformei “România Educată”:

1. un sistem de educație timpurie integrat, prin preluarea creșelor în sistemul de învățământ;

2. îndeplinirea jaloanelor PNRR care asigură suportul financiar atât de important pentru reforma sistemului de învățământ; am preluat mandatul cu un buget de 1 miliard euro pentru educație, iar acum educația are doar în PNRR un buget de 3,6 miliarde de euro. Până acum am contractat și sunt în derulare toate cele 1402 proiecte pentru reducerea abandonului școlar - prima rundă (1,14 miliarde lei) și toate cele 61 de proiecte pentru digitalizarea universităților românești (1,24 miliarde lei);", a transmis Sorin Cîmpeanu. VEZI AICI DECLARAŢIA COMPLETĂ

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News