Elwira Petre, adevărul despre relația cu Mihai Petre, după Asia Express: Am început să iau lucrurile așa cum vin

Elwira și Mihai Petre au câștigat sezonul 4 Asia Express și în ciuda comentariilor acide care au circulat în mediul online pe tot parcursul emisiunii, dar și după, cei doi au demonstrat că formează o echipă foarte bună.

Chiar dacă au trecut împreună prin multe competiții, au recunoscut că au întâmpinat unele discuții din cauza presiunii jocului, dar au știut să se calmeze unul pe celălalt.

În plus, întrebați dacă s-a schimbat ceva în relația lor de când au ieșit câștigători ai competiției, Elwria și Mihai susțin că nu au existat schimbări majore în relația lor după această experiență, însă cele minore au fost în bine.

"Am atât de mare încredere în căsnicia mea și în omul de lângă mine, încât nu am nevoie de teste. Au fost momente grele, dificile, însă Asia Express mi-a dovedit încă o dată că suntem un cuplu foarte bine sudat și că avem foarte multă înțelegere unul față de celălalt. În același timp, cu ocazia acestui show am avut și momente de reîndrăgostire, ca să spun așa. Eram doar noi doi, ca la începuturile relației, parcă îl redescopeream pe Mihai. Am avut parte de momente frumoase, dar și de momente grele. Important este să știi să gestionezi momentele mai puțin plăcute", a spus Elwira Petre, pentru viva.ro.

"Am început să iau lucrurile așa cum vin și cu mult mai multă ușurință"

Întrebat cum era relația lor de cuplu înainte de Asia Express și cum este acum, Mihai Petre a spus că: "Relația pe care o avem este una solidă de zeci de ani și, pe parcursul emisiunii, a devenit și mai solidă. Nu s-au produs schimbări foarte mari, dar dacă au existat niște schimbări, au fost în bine. Asia Express a fost o ieșire din zona de confort, dar știam deja cum funcționăm în cuplu, iar dinamica nu s-a schimbat foarte mult".

"Asia Express a fost un fel de terapie, din care au rezultat lucrurile care sunt mai importante pentru mine. Nu am nevoie de atât de multe pentru a fi fericit. Nu am avut nevoie de telefon, nu am avut nevoie de multe lucruri în rucsac și mi-am dat seama că așa este şi în viaţă. Am început să iau lucrurile așa cum vin și cu mult mai multă ușurință", a completat Elwira Petre.

