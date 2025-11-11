„Eliminați această țară de pe lista de vacanță”. Avertismentul unor părinți, după ce fiicele lor au murit

Holly Morton-Bowles și Bianca Jones, ambele în vârstă de 19 ani, au murit la doar o zi distanță una de cealaltă în noiembrie anul trecut, după ce au consumat băuturi contaminate cu metanol în Laos. Familiile lor avertizează acum alți tineri turiști să fie precauți, conform Ladbible.

Tragedie la Vang Vieng

Cele două tinere din Australia erau cazate la pensiunea Nana Backpackers din orașul turistic Vang Vieng, în sud-estul Asiei, când s-au îmbolnăvit grav după ce au consumat băuturi care păreau alcool. Din nefericire, acestea conțineau metanol, o substanță toxică chiar și în cantități mici, conform avertismentelor Travel Aware ale guvernului britanic.

Metanolul, utilizat industrial în produse precum antigel, combustibil sau diluanți de vopsea, este uneori amestecat ilegal în băuturi alcoolice. Inițial, efectele sale pot fi similare cu alcoolul, însă poate provoca vărsături, pierderea echilibrului, somnolență, dureri abdominale, convulsii, orbire sau chiar moarte în 12-48 de ore de la consum.

Alte victime ale aceleiași băuturi

Holly și Bianca au fost conectate la aparate de susținere a vieții, însă nu și-au mai revenit. În aceeași perioadă, alte patru persoane, printre care o avocată britanică și doi cetățeni danezi, au decedat după ce au băut în același hostel.

Familiile cer responsabilitate și avertizează turiștii

Părinții lui Holly, Shaun Bowles și Samantha Morton, au criticat guvernul laotian pentru lipsa unei anchete eficiente și au declarat: „Nu există nicio dovadă că se desfășoară vreo anchetă. Speranța noastră este ca australienii să elimine această țară de pe lista lor de destinații de vis.”

Părinții Biancăi, Mark și Michelle Jones, au adăugat că „nicio persoană sau organizație nu a fost trasă la răspundere, iar aceste decese ale unor tinere nevinovate riscă să fie uitate.”

Reacții oficiale și propuneri de reglementare

Jacinta Allan, premierul statului Victoria, a afirmat că frustrările familiilor sunt „foarte reale”, întrucât ancheta din Laos nu a dus la nicio schimbare. Poliția laotiană reținuse anterior mai multe persoane, dar nicio decizie clară nu a fost comunicată.

Recent, guvernul britanic a fost îndemnat să ofere orientări mai clare privind otrăvirea cu metanol în recomandările oficiale de călătorie. Deputata Laura Trott a subliniat că metanolul este „insipid și are un miros slab”, ceea ce face detectarea băuturilor contaminate extrem de dificilă. Consumul a doar 25 ml poate fi fatal, iar avertismentele actuale sunt considerate insuficiente.

Punctul de vedere al autorităților

Ministerul de Externe britanic a actualizat recent secțiunea de sănătate a recomandărilor de călătorie, însă oficialii recunosc că este nevoie de clarificări suplimentare pentru a preveni tragedii similare. Ambasadele Laosului și Australiei au fost contactate pentru comentarii.