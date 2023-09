Elena Udrea a ieşit din puşcărie şi s-a dus la mănăstire pentru a se vedea cu fetița ei. Președintele FSANP: În mod obișnuit nu se face așa ceva

Elena Udrea a ieșit din penitenciar pentru a-și vedea fiica. Cele două au stat împreună trei ore la Mănăstirea Ghighiu, aflată la câțiva kilometri de Ploiești. Avocata Elenei Udrea a venit cu mai multe detalii despre această revedere dintre cele două.

"Nu s-a obținut o permisie, dar a fost o campanie organizată de Penitenciarul de femei Târgșor pentru mai multe deținute. S-au deplasat la Mănăstirea Ghighiu și acolo au petrecut trei ore alături de copiii lor. A fost o întâlnire emoționantă, a fost sub supraveghere, bineînțeles, parte de trei ore au avut pază chiar dacă cred că au fost deținute din regimul de executare deschis, dar toate trebuiau păzite.

S-au jucat cu copiii, au petrecut ceva timp de calitate în afara penitenciarului. E adevărat că despărțirea a fost foarte dureroasă. Chiar am vorbit cu doamna Udrea, clienta mea, și toate mamele au plâns la final, după ce s-au despărțit de copiii lor. Eu nu am cunoștință să se mai fi organizat astfel de evenimente, astfel de campanii de a se apropia de familii și în acest mod. Mă bucur să văd astfel de campanii. De altfel, eu am spus că la nivelul Uniunii Europene astfel de campanii sunt frecvente pentru ca deținuții să se apropie de familie, de a menține legătura cu familia, tocmai pentru reintegrarea celui condamnat și pentru binele copilului. Este important să aibă părintele cât mai mult alături de el, chiar și în aceste condiții", a spus avocata Elenei Udrea, Silvia Uscov, la Antena 3 CNN.

Președintele FSANP: În mod obișnuit nu se face așa ceva

Ulterior a intervenit în direct și Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, care a fost întrebat cum de i s-a permis Elenei Udrea să meargă la închisoare și dacă se obișnuiește în mod frecvent ca deținutele să fie duse în astfel de locuri pentru a se întâlni cu membrii familiei.

"În mod obișnuit nu se face așa ceva. A mai fost un caz la Penitenciarul Bacău și atunci Administrația Națională a Penitenciarelor a interzis organizarea unor astfel de evenimente pentru că în mod subtil acolo se acordă o vizită între deținut și familie pentru că această activitate este anunțată din timp, iar deținuții își anunță familia și se întâlnesc aproape întâmplător în mănăstire și în mod obișnuit evităm astfel de evenimente, dar nu este niciun capăt de țară că s-a dus doamna Udrea acolo și s-a întâlnit cu fetița ei, că tot cere să se vadă cu fetița ei în afara penitenciarului.

Aceasta este o vocație nu este un drept pentru că asta ar însemna ca 30 de zile pe an pușcăriile să fie goale. Legiuitorul nu luat asta în calcul când a făcut legea de executare a pedepselor, însă dacă domnia sa reușește să primească permisiune din penitenciar noi nu ne opunem, este o vocație legală și noi chiar ne-am dori ca deținuții să meargă acasă în vizite la familiile lor și să se întoarcă mult mai abilitați", a spus Cosmin Dorobanțu.

