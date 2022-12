Elena Mateescu a spus cum va fi vremea în săptămâna 12-19 decembrie 2022

„Animația termică ne indică posibilitatea ca într-adevăr, în următoarele zile, în special la nivelul României, temperatura să scadă. O scădere semnificativă comparativ cu ce am avut în ultimele zile”, a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN. „În partea de vest, deja masa de aer rece într-adevăr dinspre nord-vestul continentului, pentru că observăm toate nuanțele de mov, mov deschis sau mov închis, ne arată valori ale temperaturilor foarte scăzute. Duminică, în vest, am avut temperaturi de numai 1-2 grade Celsius, la nivelul maximelor, mai coborâte cu peste 10 grade, față de ceea ce am avut sâmbătă. Ei bine, situația a fost una semnificativă la nivelul diferențelor foarte mari de temperaturi, din partea de vest a țării comparativ cu sud-est”, a spus Elena Mateescu, director general la ANM.

Pentru săptămâna 12-19 decembrie 2022, directorul ANM a spus că „temperatura va scădea brusc”.

Prognozele ANM, mai exacte, după o investiţie prin PNRR. Mirela Polifronie: Acum, fiecare staţie meteo acoperă cam 1400 kmp. Obiectivul e să mai luăm 400

ANM face paşi importanţi în direcţia accesării fondurilor din PNRR. Mirela Polifronie, meteorolog ANM, a vorbit în exclusivitate pentru DC NEWS despre acest subiect.

"Odată cu începerea sesiunii ştiinţifice din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în 23 noiembrie s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul 'Extinderea reţelei naţionale de observaţii din cadrul sistemului meteorologic integrat naţional, SIMIN', care este finanţat prin PNRR. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este în calitate de coordonator de reforme, investiţii, dar şi finanţator, iar ANM, împreună cu STS, în calitate de beneficiar.

În linii mari, acest PNRR este conceput încât să asigure un echilibru optim între priorităţile UE şi necesităţile de dezvoltare ale ţării noastre, în contextul recuperării după criza cu care ne-am confruntat atât la nivelul României, cât şi la nivel european şi global, generată de COVID-19. ANM se încadrează la pilonul Tranziţie verde, managementul apei", a declarat Mirela Polifronie pentru DC NEWS.

"Valoarea proiectului în care ANM este beneficiar este undeva la 40 de milioane de euro, iar perioada de implementare este de 45 luni. Prin acest proiect, beneficiarii trebuie să îndeplinească nişte indicatori care sunt aferenţi proiectului. Ei se numesc generic ţinta 20 şi jalonul 21. Ţinta 20 se referă la achiziţionarea şi operaţionalizarea a 400 de staţii meteorologice, 300 automate şi autonome, adică fără personal, şi 100 de staţii agro-meteorologice. Această ţintă ar trebui să fie atinsă pe 30 septembrie 2025.

Jalonul 21 este implementarea şi operaţionalizarea unui sistem de tehnologie a informaţiilor şi comunicaţiilor, pentru a integra aceste staţii meteorologice în SIMIN. Termenul este undeva la sfârşitul lunii martie 2026.

Rolul acestui proiect ar fi pentru a creşte acurateţea avertizărilor meteo. În ultima perioadă, ne confruntăm cu tot mai multe fenomene meteo extreme, dar vorbim şi de alternanţe. Se pare că toate aceste eveniment tind să devină o caracteristică climatică principală, care va avea un puternic impact asupra degradării solului şi reducerii resurselor naturale. În ţara noastră, se înregistrează o creştere a frecvenţei acestor fenomene meteo extreme, dar şi a intensităţii lor. E necesară creşterea capacităţii de avertizare a populaţiei, ca să contribuie la diminuarea riscului de pierdere de vieţi omeneşti şi de producere a unor pagube materiale însemnate", a mai spus Mirela Polifronie.

