Elena Lasconi se așează la masă cu PNL doar dacă va fi sunată: Are telefonul meu. Lidera USR susține că-n 2025 urmează o criză majoră, ascunsă acum

Elena Lasconi, președintele USR, a afirmat, astăzi, că nu a mai purtat discuții cu PNL, deși ușa rămâne deschisă. Însă, aceasta anunță că a purtat discuții cu toate celelalte forțe de dreapta - PMP, Forţa Dreptei, REPER. O decizie a acestor forțe de dreapta se va lua spre sfârșitul săptămânii.



"Nu există discuţii şi negocieri în legătură cu o alianţă cu PNL, deşi am aflat din presă că am fi vorbit, dar nu s-a întâmplat, asta garantat. Mi-a venit această idee pentru că îl admir pe domnul Bolojan pentru că are foarte mulţi ani în administraţie, dar vreau să vă spun foarte prompt că noi avem mulţi specialişti în partid care ar putea să fie premieri. Pe de altă parte, mă gândeam şi la faptul că o să ajungem la guvernare şi o să facem o reformă pe bune în administraţie, iar domnul Ilie Bolojan o să îşi piardă serviciul, pentru că principala chestiune este desfiinţarea consiliilor judeţene şi comasarea comunelor cu mai puţin de 2.000 de locuitori, cred că 27 - 28% din suprafaţa României, din localităţile din România”, a afirmat Elena Lasconi, într-o conferinţă de presă la Parlament, întrebată în legătură cu propunerea pe care a făcut-o pentru funcţia de premier - liberalul Ilie Bolojan - şi dacă există negocieri în acest moment privind o alianţă cu PNL pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale, conform Agerpres.

”O să ieşim cu o comunicare cred că la sfârşitul acestei săptămâni”

Aceasta afirmă că a simțit propunerea lui Ilie Bolojan și că nu face mutări de șah prin declarația sa. ”N-am vorbit cu domnul Ciucă şi am spus că uşa USR este deschisă. Însă, am vorbit cu toate celelalte forţe de centru-dreapta şi anume cu PMP, Forţa Dreptei, REPER, am vorbit şi cu independenţi şi o să ieşim cu o comunicare cred că la sfârşitul acestei săptămâni, pentru că mai e foarte puţin timp până la depunerea alianţelor parlamentare şi alianţelor pentru prezidenţiale, 10 respectiv 15 septembrie", a adăugat Elena Lasconi.



Preşedintele USR s-a referit şi la momentul în care liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, a refuzat să se întâlnească cu ea.

”Nu e bine să închizi uşi”



”Cu PNL trebuia să am o discuţie în ziua aceea în care am făcut cunoştinţă cu nepoliteţea, ca să fiu delicată, domnului Ciucă. În ziua aia trebuia să ne întâlnim, era o întâlnire stabilită de şefii de campanie, adică de domnul Motreanu şi de domnul Viziteu, şi trebuia să mă văd la o anumită oră. Eram într-o discuţie înainte de a face declaraţiile respective la televizor şi am primit un mesaj de la cineva din echipă să îmi spună că se amână această întâlnire. Am crezut că se amână că a plecat undeva în străinătate sau s-a întâmplat ceva şi apoi am văzut acea declaraţie neinspirată şi de prost gust că nu îşi mai face loc în agendă pentru o discuţie cu mine. Nu e bine să închizi uşi. Eu sunt capabilă să construiesc poduri, nu ziduri”, a spus Lasconi.

Președinta USR a mai spus că va discuta cu PNL doar dacă discuțiile vor fi deschise de liberali. ”Dacă o să fiu sunată, cu siguranţă, da. Eu îl invit pe domnul Ciucă să mă sune, are telefonul meu, m-a sunat când a avut nevoie, i-am răspuns, ştiu să ţin lucruri confidenţiale, dacă aşa batem palma, dacă politica mare se joacă cu oamenii fără cuvânt nu e bine”, a susţinut liderul USR.



Discuțiile s-au blocat la listele pentru alegerile parlamentare, pe dreapta. ”Fiecare îşi doreşte cât mai mult şi când spun asta mă gândesc la locurile eligibile pentru parlamentari, nu la altceva” a explicat Elena Lasconi.

În cele din urmă, ea și-a exprimat ”convingerea” că-n 2025 vom avea o criză ca-n 2007 - 2008: ”Ne vom confrunta cu o criză economică şi financiară care acum este ascunsă de cei care sunt la guvernare. Tocmai pentru că mai sunt trei luni până la alegeri, în mod normal, în mod firesc ar fi trebuit să anunţe premierul României înainte cu şase luni măsurile de austeritate pentru anul viitor, nu a făcut-o, nici nu o să o facă”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News