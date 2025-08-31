Data publicării:

Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Elena Lasconi îi transmite un mesaj premierului Ilie Bolojan.

Elena Lasconi îi atrage atenția lui Ilie Bolojan în legătură cu investițiile începute în municipiul Câmpulung din județul Argeș, care riscă să nu mai fie finalizate din cauza măsurilor de austeritate.

„Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul!

Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare.

Vă atrag atenția că la Câmpulung am cheltuit puținii bani din buget pentru documentații, pentru a atrage fonduri europene. De cinci ani muncim pe brânci pentru a transforma proiectele în realitate. Vorbesc despre peste 30 de investiții.

Domnule Bolojan, mă bazam pe experiența dumneavoastră de la Primăria Oradea și mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene?

Am respectat legea, termenele de achiziție. Cred că știți că o licitație durează chiar și doi ani, doar trăim în România birocratică. Cu trei oameni la achiziții și cu peste 30 de proiecte pe fonduri europene e extrem de complicat. Am început licitațiile pentru spitale și școli. Acum sunt în derulare cele pentru blocuri.

Analiza trebuie făcută pentru fiecare UAT în parte pentru că situațiile sunt diferite și au specificul lor. Nu e vorba de matematică. E vorba despre investiții și mai ales despre oameni“, spune Lasconi.

Câmpulungul nu mai are piață

Primarul din Câmpulung precizează că orașul este rămas fără piață, după ce vechea construcție a fost demolată pentru construirea uneia noi, prin Compania Națională de Investiții. 

„Un alt exemplu este uciderea proiectelor prin CNI. Domnule Bolojan, la Câmpulung avem două proiecte în derulare: construirea primei creșe din municipiu și construirea pieței centrale agroalimentare, singura din Câmpulung. Proiectul pieței a fost blocat politic vreme de zece ani. După zece ani m-am luptat să îl deblochez, am participat la toate ședințele tehnice de la Ministerul Dezvoltarii, fiind în sit am lucrat la obținerea avizelor pentru autorizația de construire aproape doi ani.

CNI a organizat licitația și din păcate a câștigat o firmă extrem de neserioasă care nu a făcut nimic. Ar trebui reluată licitația, dar ați distrus această posibilitate tot printr-o ordonanță. După 15 ani credeam că blestemul pieței se va sfârși. Nu ai cum să blochezi un proiect extremă urgentă pentru o comunitate. Toți producătorii stau în frig și în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria din contractul cu MDLPA și am demolat piața.

Nu mă plâng pentru mine domnule Bolojan, ci pentru câmpulungenii pe care îi reprezint și cu mare îngrijorare despre ceea ce o să se întâmple cu România.

Eu sunt zilnic printre oameni. Creșterea TVA a crescut și nemulțumirile oamenilor. După ce am scăpat de manipularea prin frică din ultimul an simt din nou frica cetățenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă.

Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiți ordonața ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani la alegerile parlamentare există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas.

Domnule Bolojan, apelez la rațiune, la omul care știu că sunteți: acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii!

Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții.

În rest, sănătate și putere de muncă!“, ocnhide Elena Lasconi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
31 aug 2025, 19:58
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza
22 aug 2025, 23:00
Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen
22 aug 2025, 19:22
Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat
22 aug 2025, 00:00
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
21 aug 2025, 22:07
Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe
21 aug 2025, 20:01
Piperea acuză o naționalizare mascată a sistemului de pensii private: Opt ani, banii tăi nu mai sunt ai tăi
21 aug 2025, 19:12
Dezvăluiri din PNL: De ce nu se ridică Nicușor Dan la așteptările românilor / video
22 aug 2025, 08:54
Robert Cazanciuc: Trebuie să existe mai mult dialog în cadrul coaliției guvernamentale 
21 aug 2025, 07:54
Călin Georgescu ar putea candida la Primăria Capitalei - Surse
20 aug 2025, 21:59
Mesaj pentru cei care îi pun piedici lui Ilie Bolojan: Acești oameni sunt trădători de țară / video
20 aug 2025, 15:20
Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări
20 aug 2025, 13:09
Traian Băsescu nu primește o casă de la stat. ”Este mult prea mare”
19 aug 2025, 19:46
Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol
19 aug 2025, 17:38
Ce face Nicușor Dan marți, 19 august 2025
19 aug 2025, 11:09
Adevărul din Primăria Generală! Cine are pe mână tot: și banii, și decizia finală. ”Până când nu semnează, nu se întâmplă”
18 aug 2025, 23:31
Unde se află acum Nicușor Dan, alături de familia sa. Vizită surpriză
18 aug 2025, 18:06
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
18 aug 2025, 12:56
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
18 aug 2025, 12:28
România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan
17 aug 2025, 20:02
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Cele mai noi știri
acum 25 de minute
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
acum 35 de minute
Pachet 2. TVR Info, care l-a dat pe Iliescu mort, când era viu, revine cu informații la fel de... adevărate
acum 1 ora 0 minute
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
acum 1 ora 22 minute
Merz exclude majorarea impozitelor pentru cetățenii Germaniei
acum 1 ora 39 minute
Gabriela Firea: Vot final pentru „European Sport Model”, un raport care apără sportul de comercializare excesivă
acum 1 ora 54 minute
Calendar pachetul 2: Amendamente la prânz, ședință de Guvern după-amiază, angajare seara
acum 2 ore 2 minute
Scandal pe aeroporturi: Bagaje distruse și bunuri dispărute! Ciprian Șerban cere controale dure la companiile de handling
acum 2 ore 19 minute
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
Cele mai citite știri
pe 30 August 2025
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 30 August 2025
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
pe 30 August 2025
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
pe 30 August 2025
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
pe 30 August 2025
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel