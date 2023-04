El este "cel mai atrăgător bărbat" de pe Tinder. Primește zilnic mii de mesaje, dar tot singur este și speră să-și găsească jumătatea - Galerie foto

Stefan-Pierre Tomlin are 32 de ani și a devenit celebru ca fiind "cel mai atrăgător bărbat" de pe Tinder, făcând parte dintr-un top de 30 de bărbați cei mai îndrăgiți din Marea Britanie. El și-a împărtășit povestea pentru Metro. Deși zilnic primește în jur de 1.000 de mesaje de la femei, Mr Tinder spune că încă nu și-a găsit jumătatea, deși și-ar dori să-și întâlnească iubirea.

"Întotdeauna am crezut că până la 32 de ani m-aș fi liniștit, că aș avea o soție, doi copii și o casă mare și frumoasă în Surrey, dar viața nu a mers chiar așa.



A fost acum aproape un deceniu când un prieten de la serviciu mi-a spus despre aplicația de întâlniri Tinder. Lucram la Harrods din Londra la acea vreme și nu am avut niciodată probleme să cunosc femei. Colegul meu a spus că Tinder este distractiv și că m-aș descurca bine, așa că m-am înscris și în curând am devenit dependent.

Până în 2017, aveam 14.600 de potriviri și am primit un e-mail de la Tinder în care îmi spunea că mă aflam pe o listă scurtă a celor 30 de persoane cele mai îndrăgite din Marea Britanie.

Bărbatul primește peste 1.000 de mesaje pe zi





Am făcut un interviu și o ședință foto cu ei pentru a sărbători, iar câteva luni mai târziu mi s-a spus că sunt cel mai popular bărbat de pe Tinder. Atunci lucrurile au luat-o razna. Primesc peste 1.000 de mesaje pe zi. Am încercat să răspund la câte am putut, dar nu am avut timp să deschid jumătate dintre ele.

Îmi amintesc că eram într-un tren de la Londra la Kent pentru a-mi vizita mama la scurt timp și toată lumea avea telefoanele și ziarele scoase, citind despre mine că am fost încoronat domnul Tinder. Când am coborât din tren, oamenii mi-au cerut selfie-uri.



Mi-a plăcut atenția și să fiu "celebru" – a fost atât de interesant, mai ales pentru că fetele de la școală care nu-mi acordaseră niciodată atenție au început să apară în Messenger, dorind să fim prieteni.

Deodată, am fost peste tot pe internet și am început să fiu rugat să merg la emisiuni de întâlniri, inclusiv Celebs Go Dating și, cel mai recent, Written In The Stars. Programele au fost grozave pentru cariera mea de model, dar am sperat cu adevărat că mă vor ajuta să găsesc dragostea.

"M-am luptat de multe ori cu lipsa de încredere în sine"





Deși a fost uimitor să fiu încoronat domnul Tinder, nu aveam nicio idee despre ce avea să vină cu acst titlu și este amuzant pentru că ceea ce oamenii de multe ori nu realizează este că m-am luptat de multe ori cu lipsa de încredere în sine.



Părul a început să îmi cadă la vârsta de 22 de ani și asta a fost foarte greu. Am încercat totul – am folosit creionul de sprâncene al mamei pentru a desena liniile, am încercat chiar și o perucă o perioadă.

Abia când am primit recent un transplant de păr la Dr Heal din Turcia, pot spune că în sfârșit mă simt fericit cu mine. Am plecat apoi în Portugalia și a fost pentru prima dată în ultimii ani când am putut să sar în piscină fără să-mi fac griji pentru părul meu.



Acum descopăr că este greu pentru fete să mă vadă așa cum sunt. Le place ideea despre mine, dar nu își dau seama ce presupune stilul meu de viață. A avea numele Mr Tinder nu este ideal pentru o fată care îl caută pe Mr Right.

De ce îi este greu să își găsească jumătatea

Când te implici într-o relație cu mine, primești toate avantajele, strălucirea și farmecul, restaurantele de lux, vacanțele frumoase și faima de pe Instagram. Există o linie fină între muncă și viața personală. Încerc să le țin separate, dar nu funcționează întotdeauna.

M-am întâlnit cu câteva celebrități pentru că, dacă nu faci parte din această industrie, nu înțelegi cu adevărat cum este. Fetele care au slujbe normale pot fi copleșite. Stilul de viață implică multe călătorii, iar eu sunt de multe ori năucit, ceea ce poate provoca certuri. Când sunt în oraș, sunt recunoscut și fac multe poze cu alți oameni, pentru că sunt un tip drăguț. Asta poate provoca gelozie.

Ce job are bărbatul





În unele săptămâni, sunt afară în fiecare seară – vor fi premiere de trei ori pe săptămână, cine și alte evenimente. Sau voi fi la sală seara, așa că programul meu este destul de plin. Toate acestea sunt în afara slujbei mele reale de a conduce agenția mea de talent și marketing, Blue Tick Marketing, pe care tocmai am înființat-o.

Nu am mult timp pentru o noapte pe Netflix sau pentru a pregăti o masă. Pot exista săptămâni liniștite, dar există și zile în care nu am timp să mănânc, iar asta poate fi o mare problemă pentru orice femeie care intră în viața mea. În trecut, lucrurile s-au zdruncinat din cauza asta.

Mr Tinder încă speră că își va întâlni iubirea

Am avut două relații serioase de când am devenit domnul Tinder și am fost îndrăgostit. Dar uneori lucrurile nu merg. Încă vreau să cunosc pe cineva special. M-am distrat foarte mult, dar poate fi o lume singuratică. Îmi doresc să fac parte dintr-o echipă, să am pe cineva cu care să împărtășesc experiențele.



Sunt gata pentru ceva serios. Vreau să mă stabilesc și să mă concentrez pe a avea o familie. Îmi doresc pe cineva cu care să pot împărtăși marile experiențe și micile momente, cineva lângă care să mă trezesc, să-i găteasc o masă sau să ies la o plimbare.

Sunt singur acum? Experiențele trecute m-au învățat să nu spun prea multe. Dar sunt fericit, mă distrez mult și am speranță în viitor", a povestit bărbatul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News