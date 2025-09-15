Data publicării:

EXCLUSIV  Educația trece prin vremuri tensionate: Măsuri de austeritate, nemulțumiri, proteste. Interviu cu Eugen Ilea

Eugen Ilea
Eugen Ilea

Educația trece prin vremuri tensionate: Măsuri de austeritate, nemulțumiri, proteste. Care este poziția părinților? Ce drepturi au profesorii, dar și elevii, și cum se poate echilibra sistemul?

Prof. univ. dr. Sorin Ivan realizează astăzi o nouă ediție a emisiunii DC Edu, invitatul zilei fiind Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU.

Vorbim despre rolul Federației în educație, despre colaborarea cu instituțiile statului și despre cât de mult este, de fapt, ascultată vocea părinților.

Care sunt prioritățile educației? Ce facem cu fenomenul meditațiilor? Și cât de importantă este starea de bine a elevilor?

Rămâi alături de noi pentru o discuție sinceră și necesară despre viitorul școlii românești.

Cum privesc părinții măsurile de austeritate din Educație?

„Boicotul” din Educație, drepturile cadrelor didactice și drepturile elevilor.

Rolul Federației Părinților în sistemul educațional.

Cum se implică Federația în problemele învățământului. Colaborarea cu instituțiile educației

Este ascultată vocea părinților?

Problemele și dificultățile Educației, în viziunea Federației PROEDU.

Profesorii și calitatea educației. Ce e de făcut?

Fenomenul meditațiilor.

Colaborarea Părinților cu Școala. Bune intenții, excese și limite necesare.

Părinții și „starea de bine” a elevilor. 

Prioritățile educației din perspectiva Federației PROEDU. 

Acestea, dar și alte subiecte din educație, pot fi urmărite pe cele trei platforme - DCNews, DCNewsTV și Părinți și Pitici, dar și pe Facebook și Youtube DCNews, de la ora 20:00. 

15 sep 2025, 13:10
15 sep 2025, 13:10
