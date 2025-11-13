€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Ecologismul, un „cui în sicriul coaliției Ursulei von der Leyen”: Patrioții jubilează: Am câștigat. PPE nu are opțiuni
Data publicării: 08:20 13 Noi 2025

Ecologismul, un „cui în sicriul coaliției Ursulei von der Leyen”: Patrioții jubilează: Am câștigat. PPE nu are opțiuni
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres
 

Extrema dreaptă jubilează după ce partidul Ursulei von der Leyen a abandonat coaliția centristă din cauza regulilor ecologice.

Este o schimbare radicală față de normele anterioare ale Uniunii Europene, în care grupurile centriste refuzau să colaboreze cu extrema dreaptă, scrie Politico.

Strângerea discretă de mână dintre eurodeputatul de centru-dreapta Jörgen Warborn și cel de centru-stânga René Repasi, la ieșirea din hemiciclul Parlamentului European miercuri după-amiază, a „bătut un cui în sicriul coaliției Ursulei von der Leyen”, notează publicația.

Prin acel gest, negociatorii Partidului Popular European (PPE) și ai grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) au pus capăt discuțiilor menite să ducă la un acord de ultim moment asupra unui pachet care ar fi redus regulile verzi impuse companiilor.

„Aș interpreta acest lucru ca pe sfârșitul negocierilor”, a declarat Repasi după conversația cu Warborn.

PPE, umăr la umăr cu extrema dreaptă în Parlamentul European

Acum, se așteaptă ca PPE - partidul din care provin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul german Friederich Merz - să voteze pachetul împreună cu extrema dreaptă, joi, dacă nu se ajunge în ultimul moment la o înțelegere la nivelul liderilor.

Aceasta reprezintă o schimbare dramatică față de normele tradiționale ale Parlamentului European, unde grupurile centriste refuzau să colaboreze cu extrema dreaptă în privința politicilor majore.

Rezultatul ar putea anula politici esențiale din propriul Pact Verde al Ursulei von der Leyen, reducând considerabil numărul companiilor obligate să monitorizeze și să raporteze daunele de mediu și sociale generate de activitățile lor.

„PPE va vota pentru amendamentele pe care le-a propus, deoarece Socialiștii și Democrații nu s-au arătat dispuși să facă compromisuri și rămân blocați în aceeași poziție ca acum o lună, când primul acord a eșuat după ce eurodeputații socialiști s-au răzvrătit împotriva înțelegerii”, a declarat purtătorul de cuvânt al PPE, Pedro López de Pablo, pentru Politico.

Grupul de centru-dreapta afirmă că și-a pierdut interesul pentru un nou compromis cu coaliția centristă, după ce primul a căzut în octombrie. În schimb, PPE va vota propriile amendamente, care reduc substanțial cerințele de raportare ecologică pentru companii - amendamente pe care grupurile de extremă dreapta sunt pregătite să le susțină.

Grupurile Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) și Patrioții pentru Europa Națiunilor Suverane, de extremă dreapta, au indicat că vor sprijini amendamentele PPE, la fel ca și unii membri ai grupului Renew cu orientare de dreapta.

Patrioții din Parlamentul European deja jubilează

Propunerile PPE, dacă vor deveni lege, ar crește semnificativ pragurile privind dimensiunea companiilor supuse regulilor de raportare a sustenabilității și diligenței corporative. Doar companiile cu cel puțin 1.750 de angajați și venituri anuale de 450 de milioane de euro ar trebui să se conformeze. Comisia Europeană propusese anterior un prag de 1.000 de angajați.

De asemenea, ar elimina cerințele pentru companii de a avea planuri de tranziție privind schimbările climatice, prevăzute în regulile de diligență corporativă.

„Știm cu toții că poate trece cu blocul de dreapta. Asta e situația”, a spus un eurodeputat PPE, sub protecția anonimatului.

Totuși, oficialii au subliniat că întregul dosar ar putea cădea dacă un număr insuficient de eurodeputați de extremă dreapta nu susțin poziția PPE.

Dar grupul de extremă dreapta Patrioții deja jubilează.

„Am câștigat... PPE nu are altă opțiune decât să voteze pentru amendamentele pe care chiar ei le-au propus, care sunt practic copiate din cele asupra cărora Patrioții și alte grupuri de dreapta au căzut de acord luna trecută”, a declarat eurodeputata franceză Pascale Piera, negociatoare a dosarului în numele Patrioților.

Socialiștii și Verzii acuză PPE că nici măcar nu a încercat să poarte discuții constructive. Negociatorul PPE, Warborn, a refuzat să se întâlnească cu eurodeputații care conduc negocierile din partea S&D, Renew și Verzi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ursula von der leyen
comisia europeana
extrema dreapta
ecologism
parlamentul european
patriotii
ppe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump
Publicat acum 7 minute
Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Publicat acum 20 minute
Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Publicat acum 29 minute
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Publicat acum 48 minute
Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat acum 23 ore si 33 minute
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close