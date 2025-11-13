Ecologismul, un „cui în sicriul coaliției Ursulei von der Leyen”: Patrioții jubilează: Am câștigat. PPE nu are opțiuni

Este o schimbare radicală față de normele anterioare ale Uniunii Europene, în care grupurile centriste refuzau să colaboreze cu extrema dreaptă, scrie Politico.

Strângerea discretă de mână dintre eurodeputatul de centru-dreapta Jörgen Warborn și cel de centru-stânga René Repasi, la ieșirea din hemiciclul Parlamentului European miercuri după-amiază, a „bătut un cui în sicriul coaliției Ursulei von der Leyen”, notează publicația.

Prin acel gest, negociatorii Partidului Popular European (PPE) și ai grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) au pus capăt discuțiilor menite să ducă la un acord de ultim moment asupra unui pachet care ar fi redus regulile verzi impuse companiilor.

„Aș interpreta acest lucru ca pe sfârșitul negocierilor”, a declarat Repasi după conversația cu Warborn.

PPE, umăr la umăr cu extrema dreaptă în Parlamentul European

Acum, se așteaptă ca PPE - partidul din care provin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul german Friederich Merz - să voteze pachetul împreună cu extrema dreaptă, joi, dacă nu se ajunge în ultimul moment la o înțelegere la nivelul liderilor.

Aceasta reprezintă o schimbare dramatică față de normele tradiționale ale Parlamentului European, unde grupurile centriste refuzau să colaboreze cu extrema dreaptă în privința politicilor majore.

Rezultatul ar putea anula politici esențiale din propriul Pact Verde al Ursulei von der Leyen, reducând considerabil numărul companiilor obligate să monitorizeze și să raporteze daunele de mediu și sociale generate de activitățile lor.

„PPE va vota pentru amendamentele pe care le-a propus, deoarece Socialiștii și Democrații nu s-au arătat dispuși să facă compromisuri și rămân blocați în aceeași poziție ca acum o lună, când primul acord a eșuat după ce eurodeputații socialiști s-au răzvrătit împotriva înțelegerii”, a declarat purtătorul de cuvânt al PPE, Pedro López de Pablo, pentru Politico.

Grupul de centru-dreapta afirmă că și-a pierdut interesul pentru un nou compromis cu coaliția centristă, după ce primul a căzut în octombrie. În schimb, PPE va vota propriile amendamente, care reduc substanțial cerințele de raportare ecologică pentru companii - amendamente pe care grupurile de extremă dreapta sunt pregătite să le susțină.

Grupurile Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) și Patrioții pentru Europa Națiunilor Suverane, de extremă dreapta, au indicat că vor sprijini amendamentele PPE, la fel ca și unii membri ai grupului Renew cu orientare de dreapta.

Patrioții din Parlamentul European deja jubilează

Propunerile PPE, dacă vor deveni lege, ar crește semnificativ pragurile privind dimensiunea companiilor supuse regulilor de raportare a sustenabilității și diligenței corporative. Doar companiile cu cel puțin 1.750 de angajați și venituri anuale de 450 de milioane de euro ar trebui să se conformeze. Comisia Europeană propusese anterior un prag de 1.000 de angajați.

De asemenea, ar elimina cerințele pentru companii de a avea planuri de tranziție privind schimbările climatice, prevăzute în regulile de diligență corporativă.

„Știm cu toții că poate trece cu blocul de dreapta. Asta e situația”, a spus un eurodeputat PPE, sub protecția anonimatului.

Totuși, oficialii au subliniat că întregul dosar ar putea cădea dacă un număr insuficient de eurodeputați de extremă dreapta nu susțin poziția PPE.

Dar grupul de extremă dreapta Patrioții deja jubilează.

„Am câștigat... PPE nu are altă opțiune decât să voteze pentru amendamentele pe care chiar ei le-au propus, care sunt practic copiate din cele asupra cărora Patrioții și alte grupuri de dreapta au căzut de acord luna trecută”, a declarat eurodeputata franceză Pascale Piera, negociatoare a dosarului în numele Patrioților.

Socialiștii și Verzii acuză PPE că nici măcar nu a încercat să poarte discuții constructive. Negociatorul PPE, Warborn, a refuzat să se întâlnească cu eurodeputații care conduc negocierile din partea S&D, Renew și Verzi.