Sprijinul pentru Ursula von der Leyen se clatină. Tensiuni în PPE și Consiliul European

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), se confruntă cu tensiuni în propriul grup parlamentar, după ce a părut că le-a permis membrilor francezi să susțină săptămâna trecută o moțiune a extremei drepte menită să demită Comisia Europeană.

Patru dintre cei șase eurodeputați francezi de centru-dreapta au votat moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Înregistrările voturilor arată că patru dintre cei șase eurodeputați francezi de centru-dreapta, François-Xavier Bellamy, Laurent Castillo, Christophe Gomart și Céline Imart, au votat pentru moțiunea inițiată de eurodeputatul de extremă dreaptă Jordan Bardella.

Reprezentanți PPE, care formează cea mai mare fracțiune din Parlamentul European și care, în mare parte, au respins moțiunea, l-au criticat dur pe Bellamy în declarații pentru Euractiv. Bellamy ocupă funcția de vicepreședinte al grupului.

„Weber se baza pe el ca punte între partid și grup, iar Bellamy a jucat pur și simplu propriul său joc, împotriva propriului șef”, a declarat un parlamentar. Altul a adăugat: „În vremurile trecute, i s-ar fi retras o parte din responsabilități.”

Weber a cerut un sprijin clar și unit pentru von der Leyen. Bellamy s-a opus direct

O sursă din biroul lui Bellamy a explicat că eurodeputatul i-a comunicat anterior lui Weber cum intenționa să voteze.

Această decizie a intrat în contradicție directă cu poziția oficială a grupului, stabilită de Weber atât public, cât și privat. „Suntem clar de partea președintei noastre a Comisiei [Ursula von der Leyen] și a Comisiei în ansamblu”, a spus Weber jurnaliștilor marți.

Într-o ședință cu ușile închise a grupului, înainte de vot, Weber a cerut un sprijin clar și unit pentru von der Leyen, potrivit unei surse de rang înalt din PPE. El a subliniat importanța prezenței complete și a loialității neclintite. „A făcut absolut clar că niciun membru al PPE nu ar trebui să susțină moțiunea, subliniind nevoia de unitate și disciplină în cadrul grupului”, a precizat aceeași sursă pentru Euractiv.

Reacții puternice și resentimente

Poziția lui Bellamy a generat reacții puternice în partid. În calitate de trezorier al alianței europene a PPE, sfidarea sa a fost considerată extrem de dăunătoare. Weber l-a numit personal pe Bellamy în această funcție, în ciuda opoziției anterioare a acestuia față de nominalizarea lui von der Leyen ca președintă a Comisiei.

Conform unor surse interne, numirea a fost văzută ca o manevră strategică pentru a reduce tensiunile din partid, având în vedere că Les Républicains, partidul național al lui Bellamy, devenise tot mai critic față de von der Leyen. Conservatorii francezi au acuzat-o că se aliniază cu președintele Emmanuel Macron, a cărui ascensiune politică ar fi contribuit la declinul istoric al partidului lor.

Alți parlamentari PPE au ignorat cerința liderului de a vota împotriva celor două moțiuni de cenzură

De asemenea, alți parlamentari PPE au ignorat cerința lui Weber de a vota împotriva celor două moțiuni de cenzură, deși au fost prezenți la Strasbourg în ziua votului, conform datelor publice. Printre aceștia se numără eurodeputați ai minorității maghiare: Vincze Loránt, Kinga Kollár, dar și membrii sloveni Branko Grims și Milan Zver.

Isabelle Le Callennec, membră a Les Républicains, nu a votat la nicio moțiune, iar colega sa Nadine Morano s-a abținut la moțiunea „Patriotilor” și a votat împotriva celei de-a doua.

Chiar și printre cei care au respins moțiunile de cenzură, se resimțea reticență. „Ursula von der Leyen trebuie să facă mai multe în privința revizuirii Green Deal”, a spus eurodeputata slovacă Miriam Lexmann.

Biroul lui Weber nu a oferit comentarii pentru Euractiv.