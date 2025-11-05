Tensiuni între Comisia Europeană și Parlamentul European: Siegfried Mureșan, nemulțumit de Ursula von der Leyen

Comisarii de rang înalt și conducerea Parlamentului European s-au întâlnit astăzi pentru a încerca să ajungă la un acord privind părțile disputate ale bugetului pe termen lung al UE, în valoare de 1,8 trilioane de euro, scrie Politico.

Întâlnirea vine în urma unor săptămâni de tensiuni crescânde între ramurile executivă și legislativă ale UE la Bruxelles.

Comisia condusă de Ursula von der Leyen poartă discuții cu membrii Parlamentului European după ce grupurile politice de top au avertizat că ar putea respinge o parte din propunerea legislativă înaintată de executiv privind bugetul multianual, cunoscut sub numele de CFM, care urmează să înceapă în 2028.

Comisia încă nu a pus nimic pe masă, a declarat Siegfried Mureșan, negociatorul principal al Parlamentului pentru buget și europarlamentar român din partea Partidului Popular European, miercuri dimineață, înainte de întâlnire.

„Este un risc foarte mare să continuăm elaborarea bugetului într-o stare de conflict și credem că nu ar fi înțelept”, a avertizat el.

Comisia și Parlamentul au termen până pe 12 noiembrie pentru a găsi un compromis, când se așteaptă ca parlamentarii să adopte o rezoluție care să respingă oficial secțiunea controversată a CFM.

În centrul disputei se află modificările planificate ale coeziunii regionale și ale plăților agricole, Parlamentul și liderii regionali fiind excluși din procesul decizional privind alocarea bugetului.

„Nu ne ignorați!”

Președintele PPE, Manfred Weber, care este colegul de partid al lui von der Leyen, a declarat pentru Politico că grupul său se opune asigurării că bugetul „deservește nevoile europenilor” și că amenințarea de a-l respinge complet era necesară „pentru a da tonul într-un stadiu incipient, astfel încât cerințele noastre cheie să fie auzite în discuțiile constructive cu Comisia”.

Weber a spus că Comisia va trebui să găsească o soluție pentru a aborda trei priorități principale:

„Unu, un rol puternic pentru regiunile noastre. Doi, o Politică Agricolă Comună care să arate că i-am ascultat pe fermierii noștri. Trei, garanțiile rolului și competențelor Parlamentului European”, a zis el.

„Pentru mine, este clar că Comisia și Parlamentul trebuie să fie unite atunci când vine vorba de ceva atât de fundamental precum bugetul UE. Astăzi, sunt încrezător că vom găsi o soluție”, a declarat Weber, adoptând un ton conciliant.

Liderul partidului de centru-stânga, Socialiști și Democrați, Iratxe García, a avertizat Comisia cu privire la consecințele ignorării cerințelor Parlamentului.

În ciuda lipsei unei oferte concrete către euro parlamentari, Comisia este conștientă de cerințele Parlamentului și înțelege sentimentul de urgență, a declarat Mureșan.

„Considerăm că este necesară o propunere din partea lor care să satisfacă Parlamentul în următoarele zile”, a spus el, adăugând că este o „chestiune de voință politică” din partea executivului pentru a-și corecta propunerile.

„Am ascultat și suntem conștienți că există trei domenii de îngrijorare pentru Parlament și, în privința acestora, vom interacționa constructiv cu ele”, a declarat un oficial al Comisiei pentru Politico.

Țările est-europene care sunt critice față de propunerea Comisiei susțin, în general, argumentele Parlamentului, potrivit mai multor oficiali.