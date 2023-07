E.S. RIM Kap-soo, ambasadorul Republicii Coreea în România, interviu eveniment la DC News și DefenseRomania | Șansa României, în relația cu un „tigru” economic din Asia

E.S.RIM Kap-soo va discuta despre cooperarea bilaterală dintre România și Republica Coreea, la 15 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

Interviul va fi difuzat vineri, 21.07.2023, începând cu ora 13:00.

Amintim că pentru România, Republica Coreea a fost prima țară din Asia cu care a semnat un Parteneriat Strategic, în timp ce România a fost al doilea stat european cu care Seulul a semnat un astfel de parteneriat.

Cum s-au dezvoltat relațiile bilaterale dintre cele două state în tot acest timp, dar mai ales ce perspective există în ceea ce privește cooperarea economică cu un „tigru” al economiei mondiale precum e Coreea de Sud, vor fi printre subiectele abordate.

Obiectivele E.S.RIM Kap-soo în mandatul său, și multe vești foarte bune care se prefigurează pentru România în relația cu Republica Coreea, le veți putea afla în cadrul interviului eveniment care va fi difuzat pe toate canalele platformei DC News, dar și a DefenseRomania.

Pe lângă factorul economic crucial în relația dintre România și Republica Coreea și atât de necesar pentru dezvoltarea țării noastre, Seulul fiind angrenat în multiple proiecte majore în România, E.S.RIM Kap-soo va aborda și perspective ale colaborării în domeniul apărării, precum și teme de politică externă, cum ar fi războiul de agresiune neprovocat declanșat de Rusia în Ucraina, provocarea cu care lumea liberă se va confrunta odată cu ascensiunea Chinei, dar și amenințarea nucleară a Coreei de Nord, o problemă care e de fapt una globală.

Multe alte subiecte de interes pentru România, în cadrul interviului pe care E.S.RIM Kap-soo, ambasadorul Republicii Coreea în România, l-a acordat în exclusivitate DC News și DefenseRomania.

RIM Kap-soo, ambasadorul Republicii Coreea în România

Excelența Sa, domnul RIM Kap-soo, este ambasador al Republicii Coreea în România din martie 2022.

Potrivit Ambasadei Republicii Coreea la București, ambasadorul s-a alăturat Serviciului Exterior al Republicii Coreea în 1995, iar cariera sa s-a axat în mare parte pe problematica Peninsulei Coreene și pe neproliferare și sancțiuni. Printre misiunile sale în străinătate se numără Misiunea Permanentă pe lângă Organizația Națiunilor Unite de la New York, precum și Ambasadele de la Viena și Amman. În plus, a lucrat la Viena în calitate de expert senior în domeniul neproliferării la Departamentul de Garanții al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Înainte de a ajunge la București, a ocupat funcția de director general al Biroului pentru Regimul Permanent de Pace din Peninsula Coreeană și a fost asistent senior al Președintelui Republicii Coreea pe probleme de securitate națională.

Este laureat al Premiului Președintelui pentru servicii deosebite în 2015 pentru angajamentul și serviciile sale.

Originar din Republica Coreea, ambasadorul RIM a absolvit Universitatea Națională din Seul cu o diplomă de licență în științe politice, urmată de o diplomă postuniversitară la Universitatea din Oxford (St. Johns College) și un masterat în politică internațională la London School of Economics (LSE).

Este autorul a două cărți despre neproliferare și sancțiuni internaționale - "Arms Control and Non-proliferation (2003)" și "Politics of the UN Security Council Sanctions (2013)".

