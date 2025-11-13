„Dușul intern” - noua metodă de detoxifiere de pe TikTok. Specialiștii avertizează asupra riscurilor ascunse

„Dușul intern” a devenit o senzație pe rețelele sociale, promițând o curățare rapidă a organismului printr-o băutură preparată acasă. Rețeta este simplă: câteva linguri de semințe de chia, un pahar cu apă și, opțional, puțin suc de lămâie.

Semințele trebuie lăsate câteva minute în lichid pentru a se hidrata, deoarece pot absorbi de până la 12 ori greutatea lor în apă. Rezultatul este o băutură cu o consistență gelatinoasă, despre care unii influenceri spun că „curăță intestinele” și „redă energia corpului”.

Ce spun specialiștii: beneficiile reale ale semințelor de chia

Dieteticiana Beth Czerwony, de la Cleveland Clinic, confirmă că semințele de chia pot aduce beneficii reale pentru digestie, fiind bogate în fibre, proteine și antioxidanți.

„Acestea pot îmbunătăți sănătatea țesutului intestinal, favoriza creșterea bacteriilor benefice și ameliora constipația”, explică specialista.

Totuși, Czerwony avertizează că semințele trebuie consumate corect: dacă sunt înghițite uscate sau insuficient înmuiate, pot provoca blocaje intestinale și disconfort sever.

Avertismentul medicului Karan Rajan: „E mai degrabă o curățare a canalizării”

Dr. Karan Rajan, chirurg NHS și creator de conținut medical viral, a reacționat la această modă: „Aceasta este probabil una dintre primele tendințe TikTok care chiar funcționează... și nu vă va ucide. Dar este mai degrabă un produs de curățare internă a canalizării decât un duș intern.”

Medicul atrage atenția că efectul băuturii se datorează pur și simplu aportului crescut de fibre și apă, care ajută tranzitul intestinal.

„Nu este nimic magic în semințele de chia, sunt doar fibre scumpe”, a spus el, sugerând o alternativă mai ieftină: cojile de psyllium.

Riscurile consumului excesiv: „Atenție la crampele și balonarea abdominală”

Dr. Rajan recomandă prudență: „Două linguri de semințe de chia sunt suficiente. Prea multe fibre pot provoca crampe, balonare și disconfort abdominal.”

El mai avertizează că băutura poate avea un gust neplăcut: „Tot ce beți va avea gust de icre de broască topite. Beți repede, altfel consistența vă poate provoca greață.”



Atât medicul Rajan, cât și dieteticiana Czerwony recunosc că băutura cu chia și apă poate susține digestia și poate ajuta la reglarea tranzitului intestinal, dar nu este un „duș intern” miraculos.

„Efectul nu este imediat, durează între 12 și 24 de ore. Totul ține de hidratare și fibre, nu de detoxifiere magică”, a explicat Dr. Rajan.