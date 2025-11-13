€ 5.0839
Stiri

DCNews Stiri Droguri ascunse în punguțe de ceai chinezesc. Poliția anchetează o posibilă rețea internațională
Data actualizării: 14:00 13 Noi 2025 | Data publicării: 14:00 13 Noi 2025

Droguri ascunse în punguțe de ceai chinezesc. Poliția anchetează o posibilă rețea internațională
Autor: Alexandra Curtache

Ceai Foto: Unsplash - Ceai
 

De la începutul lunii septembrie, plajele insulei Jeju au devenit scena unei descoperiri alarmante: mici pachețele care păreau inițial pungi de ceai chinezesc s-au dovedit a conține ketamină, un drog puternic interzis.

Potrivit poliției sud-coreene, aproximativ 28 de kilograme de ketamină au fost găsite în cel puțin opt ocazii diferite, de-a lungul coastelor insulei. Pachetele erau învelite în folie și marcate cu caracterul chinezesc pentru „ceai”, fapt care le-a făcut să treacă inițial drept produse inofensive, conform BBC.

Ketamina este folosită ca anestezic în spitale, însă consumul său recreativ este ilegal în Coreea de Sud. Autoritățile avertizează că abuzul de ketamină poate provoca leziuni grave la nivelul inimii, plămânilor și creierului.

Paza de coastă mobilizează sute de oameni

Pe 15 octombrie, un îngrijitor de plajă a făcut cea mai mare descoperire de până acum: 20 de kilograme de droguri au fost găsite de-a lungul coastei Seogwipo, în sudul insulei.

Ca reacție, Paza de Coastă din Jeju a format o echipă specială care investighează posibilele rute maritime și terestre folosite pentru introducerea substanțelor în țară. La începutul acestei săptămâni, peste 800 de soldați, polițiști și voluntari civili au fost mobilizați pentru a căuta pachete similare pe plajele din nordul insulei, a relatat Korea JoongAng Daily.

Autoritățile le-au cerut locuitorilor să nu atingă obiecte suspecte și să raporteze imediat orice descoperire poliției.

Drogurile ar fi putut ajunge prin curenții oceanici

Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca pachetele să fi fost aduse pe țărm de curenții oceanici, după ce au fost aruncate în mare în alte regiuni ale Asiei de Est.

Descoperiri similare de „droguri în pliculețe de ceai” au fost raportate recent în Pohang, un alt oraș sud-coreean, dar și pe insula Tsushima din Japonia.

Locuitorii, îngrijorați: „Mi-e teamă pentru copii”

Incidentul a stârnit panică printre localnici. „Îmi aduc deseori copiii la această plajă. Este îngrozitor să vezi atâția oameni căutând droguri. Mă cutremur la gândul că cei mici ar putea atinge astfel de lucruri”, a declarat un locuitor, Kim, pentru Korea JoongAng Daily.

Un alt rezident, Hyun, a făcut apel la autorități „să se concentreze pe oprirea intrării în țară a mai multor droguri”, exprimând îngrijorarea tot mai mare a comunității locale.

Ipoteza unei organizații criminale internaționale

Potrivit profesorului Yoon Heung-hee, expert în dependențe de la Universitatea Hansung, în spatele transporturilor de ketamină s-ar putea afla o organizație criminală internațională. Acesta susține că traficanții ar putea folosi metoda numită „sea bump” – aruncarea pachetelor de droguri în ocean, echipate cu dispozitive de urmărire, pentru a fi recuperate ulterior.

„Grupurile criminale ar fi putut profita de inspecțiile mai puțin stricte din porturile și aeroporturile din Jeju”, a declarat profesorul Yoon pentru The Hankyoreh.

Autoritățile din Jeju continuă cercetările, în timp ce locuitorii insulei rămân în alertă, temându-se că valurile ar putea aduce din nou pe țărm pliculețe cu conținut periculos, deghizate în aparent inofensive pungi de ceai.

Urmăriți DCNews și pe Google News

droguri
ceai
