Drama pensionarilor din România. O femeie de 83 de ani din Argeș are un venit de doar 33 de lei

În România anului 2021, o femeie de 83 de ani, din Argeș, trăiește dintr-o indemnizație de urmaș de doar 33 de lei. Este cazul unei pensionare din comuna Corbeni.

Toată viața a trăit din munca câmpului, are câteva animale și o mică gospodărie, astfel că nu a contribuit la sistemul public de pensii. Cei 33 de lei reprezintă indemnizația de urmaș, bani pe care îi primește după moartea soțului său. Cazul femeii de 83 de ani a fost semnalat de un parlamentar, care a spus că este gata să meargă în instanță pentru a-i face dreptate. Până atunci, bătrâna se descurcă cum poate. Are noroc de copii, care o mai ajută. Speră totuși că într-o bună zi se va putea descurca singură.

”Doamna Elisabeta este o femeie harnică, și la 83 de ani muncește și își câștigă existența din munca câmpului. Dânsa este încrezătoare, speră la o pensie normală, spune ca soțul dumneaei a muncit foarte mult în Armată - de acolo a venit pensia de urmaș. Are și ceva teren moștenire și doi copii care o îngrijesc și o susțin. Această pensie este inimaginabilă pentru România secolului XXI.

Problemele serioase ale cetățenilor nu prea ne preocupă... Dânsa s-a mulțumit cu ce a primit. Copiii îi fac bătrânețile mai frumoase. Spune că se roagă pentru cei care conduc această țară pentru a-i face și ei dreptate.”, a spus primarul comunei Corbeni, Nicolae Dinică.

Cazul femeii care a făcut împrumut de 50 de lei la CAR ca să poată supraviețui

Femeia din Argeș este doar una dintre pensionarii care trăiesc la limita sărăciei. În aceeași situație se află și Elena Balaci, o pensionară în vârstă de 80 de ani, care a cerut 50 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc. Avea nevoie urgentă de bani pentru că altfel nu putea nici măcar să-și înmormânteze soțul. Bătrâna are, după o viață de muncă, o pensie de doar 913 de lei.

„Am făcut și de 50 de lei. După ce a murit bărbatul meu am avut pensie de urmaș că nu ieșisem la pensie și era foarte mic. Am intrat cu pensia aia, cu banii ăia vechi și puțin, puțin, puțin, că puțini sunt și acum, 900, și în perioada asta am făcut împrumut la CAR, că au avut și vecinele și din 97 de prin 2000 sunt și acum la CAR. Luam aproape de două ori pe an. Aveam fondul mic. După ce am făcut bărbatului ce trebuia de înmormântare, zic, unde să împrumut că de la vecini n-am vrut să împrumut. Astăzi îl plătesc, astăzi fac și cerere de CAR.

Acum am intrat în pensia mea și cu măririle astea 913 lei. Vă arăt talonul de pensie. Nici acum nu e pe roze. Și acum fac CAR. Din 6 în 6 luni fac. Iau pe 6 luni, plătesc. Ca să plătesc primăvara impozitul la casă, întreținere. Termen 6 luni. Că așa-l pun. Că iau 5 – 6 milioane ca să fac iar altul pe 6 luni. Trebuie să-i dau. Că acum sunt bătrână, nu mai fac alte mâncăruri, mănânc și eu ce pot. Mai ciugul și eu cu croitoria un pic. Te limitezi. Nu mai ies, nu mai trebuie haine, îmbrăcăminte. (...) Mie mi-e și frică să mă duc la alimentară. Mi-e și frică. Nu-ți mai e nici foame când știi că trebuie să cumperi.”, mărturisea bătrâna la Realitatea Plus, în luna aprilie.