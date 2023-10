Drake a anunțat că va lua o pauză de la muzică din cauza problemelor de sănătate: Trebuie să mă pun pe picioare

„Probabil că nu voi mai face muzică o vreme", a explicat artistul în cadrul programului său de radio „Table For One”, adăugând: „Trebuie să mă concentrez asupra sănătăţii mele şi să mă pun pe picioare”.



Rapperul în vârstă de 36 de ani a precizat că nu este „nimic grav", dar că are „tot felul de probleme la stomac” de câţiva ani.



El a adăugat că are şi alte lucruri de făcut, fără să ofere detalii.



„O să închid uşa studioului o vreme”, a mărturisit artistul, adăugând că pauza va dura „poate un an, poate puţin mai mult”.



Mai multe concerte pe care rapperul urma să le susţină în Statele Unite au fost amânate, conform site-ului artistului şi platformei Ticketmaster.



Acest anunţ a venit în aceeaşi zi în care a fost lansat noul său album, „For All The Dogs”, notează Agerpres.



Fiul rapperului, Adonis, în vârstă de cinci ani, a creat coperta albumului şi a apărut într-un videoclip al piesei „8AM in Charlotte”.

