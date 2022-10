Dr. Cristina Toader: Ce să nu faceți pentru o talie subțire

Toți ne dorim să avem cât mai puține kilograme, dar facem suficiente lucruri în acest sens? Haideți să vedem împreună cum stau lucrurile.

„Ce sa NU faceti pentru o talie subtire. Stiu, talia subtire cu munca se tine, iar aici multe paciente includ dieta drastica, antrenamentele fizice extenuante sau chiar infometarea. Nu, nu este asa!

In primul rand, talia subtire depinde de foarte multe lucruri, printre cele mai importante fiind factorul hormonal despre care vorbim in particular, la consultatii, insa, in linii mari, exista 5 "NU-uri", ce alimente sau obiceiuri pe care sa le evitati daca va doriti o talie subtire.

NU consumati prea mult zahar! Si, nu, nu ma refer aici numai la zaharul procesat sau la alimentele despre care toata lumea stie ca sunt nocive pentru ca au (prea mult) zahar. Obisnuiti-va sa cititi eticheta produselor pe care le cumparati pentru ca, de exemplu, un baton proteic sau cu granola poate avea zahar. La fel se intampla si cu sucurile de fructe sau chiar sortimentele de cafea pe care le gasiti la cafenele sau diverse aparate.

NU exagerati cu vinul! Vinul este bogat in resveratrol, un antioxidant foarte bun, insa prea mult (ca orice altceva, de altfel), strica. In plus, in special pacientelor mele cu endometrioza le spun sa aiba mare grija cu alcoolul pentru ca acesta "tinteste" zona abdominala si acolo se stocheaza cel mai des estrogenul, hormon care lor le dauneaza. Si, chiar daca nu aveti endometrioza, sa stiti ca un exces de alcool (iar acest exces, chiar si in cazul vinului este o chestie subiectiva, ba chiar personalizata, as putea spune) duce foarte usor la un exces de greutate.

NU mancati haotic! Nici nu mai stii cate mese si gustari ai pe zi? Mananci deseori in picioare, de la conserva sau semi-preparate? Rareori iti gatesti tu ceva sanatos? Ei bine, daca ai raspuns "da" la mai multe dintre aceste intrebari, este clar ca esti foarte departe de o talie de viespe.

NU mancati suficient din "alimentele recomandate". Multi pacienti ma intreaba "ce inseamna alimente recomandate"? Cu exceptiile de rigoare in functie de afectiune, alimentele recomandate sunt fructele si legumele proaspete (cat se poate de sezon) si cerealele integrale. Daca le consumati suficient, dar nu foarte des si, in rest, "scapati" destul de mult la ce nu va face bine, nu veti ajunge niciodata la talia dorita.

NU faceti miscare! As fi zis aici "sport" pentru ca sportul e, intr-adevar, important, insa cunosc ritmul de viata al multora dintre noi. Ok, poate nu ai timp sau chef pentru sala, dar o plimbare in ritm alert timp de cel putin 30 de minute sigur poti sa faci. Leneveala pe canapea, maratoanele de filme pot fi placute, dar, atunci cand se transforma intr-o rutina, sunt un mare pericol pentru sanatate”, a spus Dr. Cristina Toader, medic primar, specializat în diabet zaharat și boli de nutriție.

