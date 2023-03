"Dermatolog și aromaterapeut cu o experiență practică aproape 20 ani. Sunt medic-consultant al companiei elvețiene Vivasan atât în România, cât și în Republica Moldova și de asemenea, sunt membru în Liga Aromaterapeuților și Fitoterapeuților din Europa de Est și lector în cadrul Anatecor. Călătoria mea în lumea aromelor a început aș spune întâmplător, chiar dacă nimic pe lumea aceasta nu este întâmplător, dar despre acest lucru am aflat mult mai târziu.



S-a întâmplat totul într-o zi obișnuită a unei tinere mame, care caută soluții testate și nu doar, atunci când copilul său se îmbolnăvește. Aceasta am fost eu, acum 20 ani, când fiul meu cel mic se îmbolnăvise, iar eu proaspăt medic nu mai aveam zile libere să stau cu el și să-l îngrijesc, căutam și încercam remedii naturiste pentru a-l vindeca cât mai rapid. Astfel am ajuns la mâna unei colege de facultate, care, pe lângă tratamentul alopat, mi-a dat într-o sticluță câteva picături de ulei esențial, picături care pe lângă faptul că mi-au vindecat copilul ca prin magie, urmau să-mi schimbe radical direcția vieții.



De mică aveam o chemare către medicina altfel și iubeam mult plantele, iar cu aceste picături magice am pășit în lumea aromelor din care nu am mai ieșit, mai mult de atât, am descoperit în timp că aceasta îmi este vocația și astfel am decis să dedic viața aromelor și aromaterapiei.



Au urmat mulți ani de lectură, studii, cunoaștere și practică în diferite instituții de nume care m-au format și m-au pregătit pentru această etapă a vieții mele - etapa în care sunt pregătită să împărtășesc din cunoștințele dobândite și metodele proprii create cu lumea din jur, să prezint calea și lumea aromelor oamenilor care sunt curioși sau pasionați de arome", se prezintă dr. Angela Laur pe site-ul propriu.

