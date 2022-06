Dr. Alban vine în România, la un celebru festival. Are şi pretenţii: transport cu limuzina şi cazare doar la 5 stele

Dr. Alban a acceptat invitația organizatorilor de a participa la festivalul We Love Music de la Râmnicu Vâlcea, informează Zile şi Nopţi. Pentru a veni în România însă, starul internaţional a pus condiții. Potrivit surselor, artistul a spus că nu cântă pe o scenă mai mică de 5×5 metri pătrați. De asemenea, a dorit ca în culise să aibă fructe, băuturi, apă plată, bere, vin și prosoape curate după spectacol. În plus, Dr. Alban a cerut să fie cazat la hotel de cinci stele, într-un apartament cu 3 camere standard, cu 3 mese pe zi. Cât privește transportul, a optat pentru limuzină.

A vândut peste 16 milioane de albume

Considerat unul dintre cei mai buni artiști ai lumii, Dr. Alban, pe numele său adevărat Alban Uzoma Nwapa, a vândut, de-a lungul timpului, peste 16 de milioane de albume. El s-a făcut cunoscut întregii lumi în anul 1992 cu celebra piesă „It’s My Life”. Gazdele evenimentului vor fi Liana Stanciu și Nick de la N&D. Pe scenă cu Dr. Alban vor mai urca şi alte nume cunoscute. E vorba de Ronan Keating, ATB, Jay Sean, Outlandish, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, Lou Bega, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton, Class, LA, Body & Soul.

Povestea din spatele numelui

După cei aproape zece ani în care a fost în fruntea topurilor din întreaga Europă, viața lui Dr. Alban a intrat pe un făgaș mai liniștit. La finalul anilor '90, s-a mai domolit și succesul nigerianului venit la Stockholm să devină dentist, dar pentru care soarta a avut alte planuri. Deși nu s-a oprit niciodată din compus muzică și din concerte pe tot continentul, doctorul s-a concentrat pe întemeierea unei familii și obținerea stabilității din toate punctele de vedere. Astăzi, locuiește tot în Suedia, alături de partenera de viață și cele două fiice adolescente, și se pregătește să împlinească 63 de ani pe care nu-i arată. Însă pandemia de Covid i-a întins o mare cursă până și unuia dintre cei mai statornici oameni din industria showbiz-ului. Dacă în anii trecuți avea chiar și trei concerte pe săptămână, majoritatea în țările ex-comuniste, începând cu martie 2020 toate s-au oprit. Au picat de pe listă inclusiv Craiova și București, unde Dr. Alban trebuia să fie prezent la finalul lunii mai. Tot răul spre bine, pentru că artistul și-a găsit inspirația în piesele vechi și a revenit cu prima melodie originală după mai bine de 5 ani, scrie republica.ro

Îndrăgostit de România

Dr. Alban a făcut, în nenumărate rânduri, mărturisiri despre România. Se pare că celebrul artist cunoscut în toată lumea a rămas uimit de ospitalitatea românilor. "Românii sunt foarte ospitalieri, foarte generoși, sunt fete frumoase. Aici în România sunt foarte multe lucruri, ce să îți dorești mai mult", a declarat Dr. Alban pentru Antena Stars, ultima oară când a avut concert în ţara noastră alături de Admiral 4C4, la Sala Polivalentă din Bucureşti.

