Două decenii pentru educație și dreptate: Povestea profesoarei Elena Radu

Elena Radu este unul dintre profesorii de limba rromani care reușește să educe elevii de peste 20 de ani.

Misiunea sa principală este de a apăra drepturile elevilor și de a lupta împotriva discriminării și bullyingului, deoarece a trăit pe propria piele ce înseamnă să fii victimă. Parcursul său demonstrează că educația nu se rezumă la programe și metodologii, ci implică și respect reciproc, precum și egalitate de șanse.

Și-a consacrat întreaga viață de adult educației, în toate formele ei. În cancelarie este recunoscută ca o voce a dreptății pentru elevi și intervine ori de câte ori este nevoie pentru a stopa abuzurile altor cadre didactice.

Interviul va fi difuzat marți, 30 septembrie, de la ora 16.00.