Data actualizării: 08:31 30 Sep 2025 | Data publicării: 13:29 29 Sep 2025

Două decenii pentru educație și dreptate: Povestea profesoarei Elena Radu
Autor: Anca Murgoci

Profesoara Elena Radu vine la DC News și Stiridiaspora. Două decenii pentru educație și dreptate: povestea profesoarei Elena Radu
 

Profesoara Elena Radu vine la DC News și Știri Diaspora.

Elena Radu este unul dintre profesorii de limba rromani care reușește să educe elevii de peste 20 de ani.

Misiunea sa principală este de a apăra drepturile elevilor și de a lupta împotriva discriminării și bullyingului, deoarece a trăit pe propria piele ce înseamnă să fii victimă. Parcursul său demonstrează că educația nu se rezumă la programe și metodologii, ci implică și respect reciproc, precum și egalitate de șanse.

Și-a consacrat întreaga viață de adult educației, în toate formele ei. În cancelarie este recunoscută ca o voce a dreptății pentru elevi și intervine ori de câte ori este nevoie pentru a stopa abuzurile altor cadre didactice.

Emisiunea în care o vom cunoaște pe Elena Radu va fi transmisă live pe platformele digitale de știriwww.dcnewstv.rowww.dcnews.rowww.stiridiaspora.ro, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.

Interviul va fi difuzat marți, 30 septembrie, de la ora 16.00.

