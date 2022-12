Doru Negru (SANADOR): De ce francezii și spaniolii mănâncă diferit, dar au cea mai mică mortalitate cardiovasculară din Europa

„Francezii și spaniolii - populații asemănătoare, nu? Genetic seamănă. Fumează la fel, beau la fel. Francezii mănâncă tot ce scrie la așa nu, toate grăsimile, toate năzdrăveniile. Spaniolii mănâncă bine, mâncare mediteraneană, ulei de măsline, fructe de mare, pește. Și francezii și spaniolii au cea mai mică mortalitate cardiovasculară din Europa. De ce? Nu sunt obezi”, a spus medicul Doru Negru în cadrul unui interviu acordat DC News și DC Medical.

„Grecii și spaniolii mănâncă la fel, fructe de mare, ulei de măsline. Fumează la fel, spaniolii beau ceva mai mult. Grecii sunt cei mai grași din Europa. De ce? Că mănâncă la fel. Francezii și spaniolii au fost imperii, la ei mâncarea nu a fost o problemă”, a spus Doru Negru.

„Eu sunt rău, sunt ticălos, o spun eu primul ca să nu o spună alții. Vin oamenii pe bună dreptate plângând. Nu-mi ajung banii de mâncare. E dramatic să țipi așa. Și oamenii au perfectă dreptate. Bun. Ați auzit pe vreunul să zică nu-mi ajung banii să mă duc la Gaudeamus să îmi cumpăr cărți, nu-mi ajung banii să mă duc să iau un bilet la teatru, operă sau film. Aici e povestea noastră”, a mai zis Doru Negru.

„Am transformat sărbătoarea sufletului în sărbătoarea burții”, susține Doru Negru, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, în cadrul Sanador.

„Avem o epidemie îngrozitoare de obezitate în lumea aceasta. Vedeți că obezitatea nu e o boală bolnavă, ci e o boală socio-educațională. Eu o numesc intoxicație cronică voluntară cu mâncare la un sedentar. Asta este! Intoxicație cronică cu mâncare!”, a spus Doru Negru, medic diabetolog și de boli interne la Spitalul Clinic SANADOR.

„Avem și intoxicațiile acute cu mâncare, care se cheamă fie toxiinfecții alimentare, fie indigestii, făcute cu ocazia sfintelor sărbători ale burții. Noi am transformat sărbătoarea sufletului în sărbătoarea burții. Nimeni nu mai știe de Nașterea Domnului sau de Răstignire. Toți știu că tăiem porcul, tăiem mielul și facem mațul bârnă. După o perioadă de post, facem exces și se răzbună. Aici este toată povestea, căutăm tot felul de scuze. S-au făcut cercetări extraordinare în care s-au găsit toate mecanismele intracelulare, mecanismele moleculare prin care ne îngrășăm. Bun! Dar cu toții știm că ne-am îngrășat fiindcă, în bilanțul contabil, între cât luăm pe sub nas și cât alergăm, predomină cât băgăm pe sub nas. Căutăm să dăm vina pe orice altceva, numai pe noi nu”, a zis medicul. Continuarea declarațiilor, AICI!

